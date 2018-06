¡Horror!: Alejandro Albalá confiesa que ha visto a Maite Galdeano desnuda

Alejandro ha mentido al contestar que no cuando le han preguntado si la madre de su pareja se le había insinuado. El ex de Chabelita ha confesado haberla visto caminar desnuda por su casa, según ecoteuve.

Aunque finalmente ha admitido que piensa que Maite no lo hace con intención de tener algo con él: "Yo creo que lo hace en broma", confesaba. "Yo le dije que con ella no tendría nada. No me gustan las chicas mayores de 30 años", añadía. Tras esto reveló un secreto que dejó atónitos a los colaboradores: "Se ha metido en la cama con Sofía y conmigo, pero sin intención de nada. Solo para hablar", dijo.

