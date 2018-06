Joao: "Me quedé enamorado de un cadáver 20 años"

"Fue un amor que a mi me costo una enfermedad", comenzó explicando. Tanto le afectó que incluso su madre llegó a decirle: "Que se muera el ya porque si no te mueres tu antes".

Desde el comienzo de la relación el otro chico no estaba seguro de tener una relación con Joao porque le confesó que: "Yo si quiero pero es que tengo una enfermedad mortal por necesidad y no quiero hacerte pasar por eso", según ecoteuve.

A pesar de todo, tal y como ha confesado el vidente, decidió tirar para adelante porque: "Yo soy de amor, amo completamente".

Su pareja estaba muriéndose porque "en aquella época no había medicación" y la enfermedad no podía ser tratada como actualmente. A pesar de todo, Joao ha confesado que continuó luchando con él: "A mí no me importa porque yo te quiero hasta morir", confesaba emocionado.

En el momento de su muerte, el vidente quedó muy afectado, tanto que ha confesado a Jorge Javier que: "Cuando falleció yo pensé que era una mala suerte que le hubiese tocado a el y no a mí", confesó.

Además ha relatado como fueron los momentos en los que su pareja padecía la peor parte de la enfermedad: "Tuve un momento que yo perdí hasta la vista, yo lloraba cada día", confesaba.

El peor momento llegó cuando le contó a Jorge Javier el día en el que su pareja falleció: "El tenía una medicación muy fuerte y lo dejaron en el hospital y yo veía que el no quería morir allí que el quería estar en su casa y yo pedí en el hospital que se fuese a casa", dijo al borde del llanto. "Yo sabía que iba a pasar y no fui a por la medicación", confesó.

