Maíllo deja para el arrastre a Iglesias, "el nuevo bufón de Pedro Sánchez", y el podemita ni siquiera lo desmiente

Este 26 de junio de 2018, con la actualidad política bastante parada, fue el turno para mover ficha del nuevo Gobierno de izquierdas... Pero no, no fue Pedro Sánchez ni nadie de su Ejecutivo quien emprendió una maniobra, sino que fue Pablo Iglesias, que parece haberse convertido en el chico de los recados del Presidente, quien ejerció como tal.

El podemita se reunió el día anterior con el president Quim Torra y apenas horas después con el preso Jordi Cuixart en la prisión de Soto del Real. Una clara petición desde el Gobierno progre para seguir acercando posturas con los golpistas.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, fue algo más allá que considerar a Iglesias el nuevo chico de los recados de Sánchez, en 'Los Desayunos de TVE':

Iglesias se ha convertido en el bufón de Pedro Sánchez.

De modo que más tarde el podemita, en los micrófonos de 'Al Rojo Vivo' con Ferreras, tuvo la oportunidad de responder a esta clara ofensa de Maíllo y del PP, pero la respuesta fue aún más sorprendente... Pablo Iglesias no se defendió, no lo desmintió, no se bajó de la acusación ni respondió con dureza a una afrenta de tal calibre:

Máximo respeto por los bufones y por los payasos. Creo que el PP debería preocuparse por su situación interna, que no está claro si el líder va a ser Casado el del máster o Cospedal. Nosotros estamos haciendo lo que tiene que hacer quien ocupa responsabilidades políticas. Nos pagan para eso. El PP nos ha traído corrupción, incendio, división entre españoles y caos. Menos mal que les hemos echado del Gobierno.

El bufón de Pedro Sánchez, parece que más orgulloso que nunca de serlo.