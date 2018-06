Telefónica derrota a la Mediapro de Roures se hace con los derechos de La Liga desde 2019 hasta 2022

Jaume Roures, el millonario rojo amigo de Zapatero, quien le regaló en su día LaSexta y estuvo financiando el diario 'Público' a cuenta de todos nosotros, se queda sin pastel. Telefónica ha logrado hacerse con los derechos televisivos de la Primera División de La Liga desde 2019/2020 a 2021/2022, según anunció ayer el organismo presidido por Javier Tebas. El gigante de las telecomunicaciones logró ganar la puja por los lotes 4 y 5, que incluyen «un partido de cada jornada de Primera División, en exclusiva en primera selección, los seis partidos de la fase de ascenso a Primera («play-offs») en no exclusiva, ocho partidos de cada jornada de Primera de pago, en exclusiva en tercera selección», y los resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda. En total, Telefónica pagó 2.940 millones de euros (980 por curso), un 5% menos que en las temporadas anteriores, donde Mediapro actuaba como intermediario. La compañía de Roures, por su parte, se queda con los derechos de Primera y Segunda para los bares y los resúmenes en abierto (lote 2 y 7). También renovaron el contrato de los derechos internacionales desde 2019 hasta 2024 por 4.485 millones, un 30% más que en el último contrato. El coste total de los cuatro lotes adjudicados es de 3.421 millones (1.140 por temporada), un 15% más que en la última subasta. LaLiga confía en que los lotes que no han sido adjudicados en esta primera ronda lo serán, también de manera satisfactoria, en los próximos meses. Tebas, «satisfecho» Con estos resultados provisionales LaLiga pone de relieve el creciente valor del fútbol español. La mejor liga del mundo es también líder en el sector del ocio y entretenimiento. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró «satisfecho porque este resultado es positivo para todos los que forman parte, directamente o indirectamente, de la industria del fútbol español. Clubes, operadores adjudicatarios, patrocinadores y, muy especialmente, los aficionados al fútbol, salen ganando con este concurso». El directivo, sin embargo, afirmó que planeaba recaudar 3.900 millones de euros por todos los lotes, un 47% más, cifra que no alcanzarán con los que quedan con los cuatro que quedan por vender, menos atractivos. ¿Y el resto de operadores? Si operadores como Vodafone y Orange quieren tener el fútbol a partir de 2019 tendrán que recomprar estos derechos a Telefónica, que los tendría que revenderlos por un precio de mercado regulado que varía en función del número de abonados.