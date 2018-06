Dulce deja a todos locos con su cociente intelectual

El cociente intelectual​ o coeficiente intelectual​​ (CI en forma abreviada; del alemán Intelligenz-Quotient, IQ) es una puntuación resultado de alguno de los test estandarizados diseñados para valorar la inteligencia. Al contrario de lo que se suele pensar comúnmente, el CI no es la inteligencia de una persona, sino un estimador de inteligencia general, según wp. Algunos autores consideran que el cerebro humano es lo suficientemente complejo como para no poder medir la inteligencia con un único factor,​ pero otros consideran que tiene gran valor predictivo en términos de rendimiento académico o laboral. ​ Históricamente el CI se obtiene dividiendo la edad mental de una persona entre su edad cronológica y multiplicando el resultado por 100, obteniendo así un indicador de la inteligencia "esperable" del individuo.

La famosa exniñera del clan Pantoja acudió al programa de Jorge Javier Vázquez para someterse al famoso test de inteligencia de La Fábrica de la Tele, según SQ.

Antes de desvelar el cociente intelectual de la invitada, Dulce comenzó confesando que si pudiera volver a tener la posibilidad de trabajar para Isabel Pantoja no lo volvería a hacer: “Mi ilusión habría sido estudiar y dedicarme al deporte, he desperdiciado toda mi vida. Lo único que me ha compensado ha sido mi niña, Chabelita”.

“Dulce tiene un 107 de cociente intelectual. Una mujer que dejó de estudiar con 13 años”, anunció la psicóloga Irene López Asor. Un resultado que provocó los halagos por parte de los colaboradores de Telecinco.

Tras desvelarse su puntuación en el test de inteligencia realizado, los aplausos inundaban el plató ‘Sábado Deluxe’. “Dulce ha estado toda su vida desdibujada y ahora está aprendiendo a dibujarse”, decía la psicóloga Irene López Asor.

Según Diego Arrabal, Dulce es una persona que valora la lealtad por encima de todo:

“Hay que reconocer una cosa. Casi nadie ha sido tan fiel con Pantoja como Dulce, porque directa e indirectamente hemos intentado sobornarte y nunca en la vida nos has contado nada bueno ni malo de Isabel, y eso hay que decirlo, porque el dinero es muy goloso y más en aquella época”.

Irene López Asor resaltaba el mérito del resultado de Dulce al recordar que había dejado de estudiar a los 13 años.

A pesar de la puntuación obtenida en la prueba, la ex niñera de Pantoja decía que se encontraba triste.

Haber hablado de sus temas más personales habían hecho a Dulce removerse por dentro.

VÍDEO DESTACADO: Los gatos no saben matématicas