El tarado Willy Toledo llama "explotador" a García Ferreras y "cadena del régimen" a La Sexta

Sólo le ha faltado mearle en la pierna a Antonio García Ferreras, que lo había invitado para dárselas de plural (Un desquiciado Willy Toledo destroza a Ferreras: le llama explotador y perrito faldero de Florentino Pérez).

El ex de la Cadena SER, que ejerce de director de LaSexta desde 2006, invitó este miércoles a Willy Toledo al plató de Al Rojo Vivo varias semanas después de que acusara a La Sexta en directo de tenerle vetado.

Y lo que empezó siendo una amable visita, una pachanga entre colegas, terminó estallando con el actor enzarzándose con el presentador y los tertulianos de la mesa tras asegurar que Atresmedia "es la televisión del régimen" (Atresmedia fuerza a La Razón a despedir a Alfonso Rojo por denunciar en Periodista Digital el sectarismo de laSexta).

Tras decir una sarta de gilipolleces sobre los principales asuntos de la actualidad política del día, entre los que García Ferreras no incluyó paradójicamente la detención de dirigentes socialistas en Valencia por corrupción y eso que se estaba produciendo en esos intantes, Willy Toledo pidió la palabra para comentar algo, según él muy importante, que quería decir aprovechando su presencia en el programa.

Picó García Ferreras y el actor, amigo del etarra Otegi, partidario de los independentistas catalanes y defensor a ultranza de los verdugos chavistas, aseguró que España "está manejada por dos empresas: Atresmedia y Mediaset".

"Los dueños de La Sexta son los mismos que los de La Razón, el diario nacional, fascista y católico español",

A García ferreras no le llegaba la camisa al cuello e intentó salir del paso diciendo que en España existe libertad de expresión y libertad de prensa.

Animado, el tarado de Willy Toledo pontificó qie no estaba de acuerdo:

"La libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta. Esos dos grupos controlan gran parte de los medios... La Sexta cuenta lo mismo que La Razón desde una máscara sociata".

Nativel Preciado, a la que el actor previamente había estigmatizado como "tía con un pasado fascista" por haber trabajado en el periódico franquista Arriba, intentó cubrir a García Ferreras diciendo que La Razón no es un diario facha.

"Después de trabajar en Arriba, La Razón te parecera muy democrática", la cortó riéndose Willy Toledo, quién acusó a Ferreras y Al Rojo Vivo de ser "responsables directos de que la gente se trague toda la mierda, las mentiras y toda la manipulación".

El actor subrayó entonces que Ferreras y su programa habían alimentado "las mentiras sobre Venezuela y Cuba", países que ensalzó por tener una "salud democrática" mayor que la de España.

Esta afirmación encendió más al presentador, que le preguntó si de verdad creía lo que estaba diciendo.

Y Toledo contestó:

"Obviamente, y la prensa del régimen de este país es esta cadena: La Sexta".

"Usted y La Razón son lo mismo porque pertenecéis al mismo dueño. Tú eres la cara amable y ellos la cara fascista", insistía el actor, que opinó que la libertad de expresión en España es desigual para la izquierda que para la derecha.

"Aquí hay libertad de expresión para que Losantos diga que hay que bombardear Barcelona".

García Ferreras, en un patetico esfuerzo por salvarse como 'progre', le pedía que no metiera a todos los periodistas en el mismo saco.

"Este programa es muy democrático".

Willy Toledo llama "explotador" a Ferreras

La cosa no quedó ahí, porque Willy Toledo iba como 'encendido' y aprovechó para darle a García Ferreras donde más le duele:

"¿Te has preguntado de los sueldos de esta gente que está aquí detrás: los cámaras, redactores, producción...?".

El millonario Ferreras no se atrevió nio a desmentir que las cosas sean así de desiguales en su propia empresa:

"¿700 euros te parece un buen sueldo?", insistió el intérprete.

El director de LaSexta, panza arriba, intentó cubrirse el culo:

"No lo es, pero me peleo cada día para que tengan mejores condiciones".

Y para frenar la paliza, añadió: "Pregúntales con quién prefieren trabajar: contigo o conmigo".

"Yo ya les he preguntado y lo sé. En todos los platós a los que voy lo hago", dijo Toledo, que aunque reconoció tener "un lugar privilegiado", se preocupa por los que están peor que él.

"Yo me preocupo por la gente explotada de este programa. Jamás le ha preguntado a esta gente y mientras yo puedo hablar, ellos no tienen altavoz".

"¿Sabes cual es tú cual es la relación con mis cámaras?", le preguntó enfadado Ferreras.

Willy Toledo continuó con su bombardeo y nego toda credibilidad al periodista al asegurar que estaba "conectado con todas las élites y el poder de este país".

Fue entonces cuando le intentó desacreditar por ser amigo de Florentino Pérez, "bajo cuyo cobijo ha estado usted toda la vida".

El actor le criticó por haber trabajado para el presidente del Real Madrid, al que tildó también de "explotador", un adjetivo contra el que se mostró en desacuerdo el presentador.

"No estoy de acuerdo y ya sabía yo que me ibas a decir todo esto hoy aquí. Pero no me provoca ninguna desazón, me interesa el debate. Y quiero decir que me siento orgulloso de tener a gente como Nativel Preciado", concluyó patético García Ferreras.