La impactante carta de la víctima de 'La Manada' deja a Ana Rosa al borde de las lágrimas

Al borde de las lágrimas. Ana Rosa Quintana ha tenido que hacer verdaderos esfuerzos para no ponerse a llorar este 27 de junio de 2018.

Y el hecho no era para menos. En pleno circo mediático con la comparecencia tres días a la semana de los cinco miembros de 'La Manada' en un juzgado sevillano, la víctima ha querido romper su silencio y lo ha hecho con una misiva que ha enviado a 'El Programa de Ana Rosa' (Telecinco).

Muy al estilo de la cadena de Paolo Vasile, se lanzó un gancho desde el arranque del programa en el que se veía a la presentadora con el folio escrito y donde se notaba que le costaba articular las palabras ante un documento tan impactante.

Acabo de recibir este escrito, una carta, manifiesto o comunicado que le acaban de dar a mi compañero, el periodista Carlos Garayoa. No he tenido tiempo de leerla entera, pero les puedo asegurar que me ha emocionado como ninguna otra carta que haya recibido.