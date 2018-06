La víctima de La Manada da su brutal versión y causa el llanto de Ana Rosa Quintana

Lo cuenta la propia web de Telecinco. Ana Rosa Quintana ha comenzado su programa con una gran exclusiva. La víctima de 'La Manada' ha escrito una carta al Programa de Ana Rosa en la que rompe su silencio.

Así, la víctima de 'La Manada', los cinco condenados por los abusos sexuales en los sanfermines de 2016, ha decidido hablar enviando una carta escrita al programa matinal de Telecinco.

"Acabo de recibir este escrito, una carta, manifiesto o comunicado que le acaban de dar a mi compañero, el periodista Carlos Garayoa. No he tenido tiempo de leerla entera, pero les puedo asegurar que me ha emocionado como ninguna otra carta que haya recibido", ha comentado Ana Rosa Quintana en la presentación del programa.

La presentadora se ha mostrado muy impresionada por las palabras de la víctima, que llegan en un contexto de protestas e indignación por la sentencia y el auto que deja en libertad condicional a los cinco condenados. "Esta mujer, desde su silencio ha convertido las calles de toda España en un clamor. Nunca ha hablado, nunca la hemos visto ni la hemos escuchado. Hoy vamos a saber si siente odio y cómo se encuentra. La vamos a conocer desde lo más profundo. Hermana, gracias por tus palabras".

Ana Rosa ha prometido que no iba a desvelar la identidad de la víctima por compromiso con ella y ha agradecido que haya elegido su programa para romper el silencio. A lo largo de esta mañana de miércoles 27 de junio el programa irá revelando el contenido de la carta, pero nos quedamos con el titular: "No os quedéis callados. Porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos".