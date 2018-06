Mediaset “destierra” a un reportero para no informar de la corrupción del PSOE

El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez Gramage, ha sido detenido este miércoles junto a otras cinco personas vinculadas al PSOE y a Compromís por su implicación en un caso de corrupción que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Se están practicando, además, registros en la sede de la Corporación provincial, el Ayuntamiento de Ontinyent, del que es alcalde Rodríguez, la sede de la empresa pública Divalterra, y varios domicilios particulares.

Pero los Mónica Oltra, Ximo Puig o Pedro Sánchez -que impulsaron la moción de censura por corrupción contra el PP de Mariano Rajoy- han guardado un hipócrita silencio sobre este turbio y escandaloso asunto que tampoco ha existido para Mediaset. El Programa de Ana Rosa no ha dedicado un solo minuto al tema como tampoco el Ya es mediodía de Sonsoles Ónega en Telecinco.

Pero el ejercicio más sorprendente de manipulación informativa lo han perpetrado los servicios informativos de Cuatro. La segunda cadena de Mediaset, en la que ejercía de presentador y editor de las noticias de la segunda edición Miguel Ángel Oliver ahora Secretario de Estado de Comunicación de Sánchez, ha enviado a su reportero de la delegación de Valencia, Carlos Plá, a realizar un directo de una playa valenciana que había recibido el oficioso galardón de "bandera negra" otorgado por Ecologistas en Acción.

Con esta intrascendente noticia, curiosamente fechada en Valencia donde se estaban produciendo nada más y nada menos que detenciones de altos cargos de Compromís y PSOE, abría el informativo de mediodía de Carme Chaparro. Tras la conexión con la playa, Cuatro dedicaba la segunda noticia de su escaleta de portada a la inclusión de la palabra "machirulu" en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) y después Mundial y más fútbol para entretener.

Todo valía para no dar rastro de la escandalosa detención de todo un presidente de Diputación y de los registros y otras detenciones en instituciones valencianas. Pero esta vez, a no tratarse de un caso del PP, no ha sido relevante para Mediaset.