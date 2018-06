Un desquiciado Willy Toledo destroza a Ferreras: le llama explotador y perrito faldero de Florentino Pérez

Un circo esperpéntico. El actor y activista Willy Toledo la ha liado este 27 de junio de 2018 en el plató de 'Al Rojo Vivo'.

A este artista le da igual comportarse como un ultra, pese a que le dan voz y cámara. Si puede, como pasó en la parte final del programa, saltó como un poseso contra Antonio García Ferreras al que acusó de ser poco menos que el perrito faldero de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid y un explotador de los trabajadores de laSexta.

Evidentemente, la cara del presentador y director de la tertulia de la segunda cadena de Atresmedia era todo un poema ante el espectáculo que estaba ofreciendo Toledo a la audiencia:

Ferreras, ¡tú te has preguntado y te has preocupado alguna vez de los sueldos de esta gente que está aquí detrás, cámaras, jefes de producción, becarios. ¿Cuánto cobra esta gente? ¿Cuánto cobra la gente de los controles? ¿Te has preguntado por los sueldos de la clase obrera de este programa?

Ferreras sólo acertaba a repreguntar:

Pregúntales a ellos con quién quieren trabajar, si contigo o conmigo. Pregúntales a ellos.

El actor seguía con su discurso comunista:

Yo ya les he preguntado y lo sé y no sólo en este plató, sino a todos a los que he ido y me preocupo de preguntarle a la clase obrera cuánto gana.

Y dirigiéndose a una tertuliana habitual de ‘Al Rojo Vivo', Nativel Preciado, con la que también tuvo sus más y sus menos, le espetó:

Usted gana 25 veces más que cualquiera de los que hay aquí detrás

De nuevo, vuelta a Ferreras y los sueldos del programa:

¿A ti 700 euros te parece un buen sueldo?

El presentador aseguraba;

No me parece un buen sueldo pero me peleo todos los días por ello y te aseguro que ellos prefieren trabajar conmigo que contigo.

Pero Toledo no daba su brazo a torcer e insinuaba que el programa de Ferreras explotaba a los trabajadores:

Yo me preocupo por los que están muchísimo peor que yo. Porque tengo dignidad y soy comunista le pregunto a la clase obrera, a los que están explotados en este programa y todos los de esta cadena y de Atremedia. Usted dice con una superioridad lamentable que gana lo que merece pero no se ocupa de esta gente que está siendo explotada diariamente.

Y el remate final de Toledo:

Usted es un superprivilegiado y está conectado con la élite del poder. Usted ha estado con Florentino Pérez, a cuyo cobijo ha estado usted toda la vida y este señor es el dueño de una de las grandes empresas capitalistas que tiene hundido a este país. Ese es el señor Florentino Pérez, presidente Del Real Madrid del que usted fue su director de comunicación. Ya lo dijo San Agustín, el que tiene mucho dinero o es un ladrón o el hijo de un ladrón.

CONTRA NATIVEL PRECIADO

Nativel Preciado ha probado el agrio jarabe de Atresmedia: esa pócima que aviesamente suministran los Bardají, Silvio González, Ferreras... a los que no son de su cuerda que a cambio de exposición y fama quedan retratados de cuando en cuando a la categoría de bárbaros.

Preciado ha tenido que soportar como un totalitario reconocido como Willy Toledo, el mismo que en su día denunciaba censura mediática pero al que le han ofrecido plató, micrófonos y extensión los de laSexta, la insultaba llamándola fascista por el 'pecado' de haber trabajado en el diario Arriba durante la Dictadura.

¿Alguien de los allí presentes la ha defendido? Sólo el presentador, García Ferreras, que durante muchos minutos asistíó tan pancho al esperpento y que cuando su invitado estrella ha terminado de desahogarse intervino al final para decir que eso no convertía a Preciado en fascista.

La tertuliana, que aseguraba haberse sentido ofendida, era ya por entonces un guiñapo. Bien empleado lo tiene porque ahora ya sabe muy a su pesar el precio de la libertad de expresión de todos y para todos.

Toledo: Eres una fascista que trabajó en el diario Arriba Nativel: ¡Hombre por favor! Toledo: ¿Trabajó usted en el diario Arriba o me lo invento? Nativel: Claro que trabajé allí. Seis meses, lo cuento en un libro... Toledo: En el diario de los falangistas (extiende el brazo imitando el saludo fascista) Nativel: Todos los que trabajábamos en el franquismo teníamos trabajos donde seguramente los directivos eran franquistas pero eso no nos convertía en franquistas. Ese gesto que me haces me ofende. (Ferreras, hasta entonces, mudo) Toledo: Yo también me ofendería si me llamaran franquista porque no lo soy Ferreras: Ni ella Toledo: Yo le digo simplemente que yo no hubiera trabajado en el diario fascista Arriba.

Bien le está empleado a Preciado en este caso y otros tertulianos conservadores o liberales por dejarse machacar a cambio de migajas, pero con su pan se lo coman.