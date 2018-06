Ana Rosa Quintana se harta y lanza una brutal respuesta a una ofensa de 'El País'

El Programa de Ana Rosa se apuntaba este pasado miércoles 27 un gran éxito informativo. La víctima de La Manada remitía una carta a Ana Rosa Quintana en la que, después de dos años, rompía su silencio y dedicaba unas estremecedoras palabras para los televidentes del espacio matinal de Telecinco.

La exclusiva de Ana Rosa rápidamente se convertía en una de las noticias del día en todos los medios de comunicación y en su mesa de redacción se analizaba con detalle las palabras de la víctima. En un momento del programa se hablaba del impacto mediático de la exclusiva de El Programa de Ana Rosa cuando su presentadora no podía contenerse y lanzaba una misil al diario El País.

"Por cierto, agradeciendo... lo están repicando, y me parece bien porque es muy importante, todos los medios de comunicación. Yo estoy leyendo ahora por ejemplo El País que dice que ‘la carta ha llegado a un medio de comunicación'. No, a un programa de televisión no, ha llegado a este programa de televisión. Y lo ha conseguido un periodista que es Carlos Garayoa", comenzaba su queja Quintana.

Y proseguía su enfado con el rotativo El País:

"Hombre, creo que ya está bien. Porque yo cuando cito, cuando yo hablo de un medio de comunicación hablo de El País, hablo de El Mundo, hablo del ABC... ¡hombre hay que ser un poco más generoso!".

Ana Rosa Quintana golpeaba finalmente de nuevo al diario de Prisa agradeciendo "a todos los medios de comunicación que si nos están citando" y terminaba con una reflexión final brutal: