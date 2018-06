El País asegura que Arsenio Escolar será el nuevo presidente de RTVE y que Podemos tendrá una fuerte influencia en el ente público

La nueva RTVE que quiere Pedro Sánchez, como presidente de gobierno, y Xavier Fortes, el que saca la ropa de luto los viernes 'negros' en la pública y que se rasgaba las vestiduras el resto de los días desde el 'soviet' del Consejo de informativos por la 'manipulación' del PP, está cerca de colocar al periodista Arsenio Escolar como nuevo presidente.

Así lo asegura Carlos E.Cué en El País de Soledad Gallego-Díaz. Y hay en la nota un dato esclarecedor: la clave de la negociación pasa por Podemos. Cómo lo oyen.

Socialistas y morados están negociando pactar la nueva cúpula del ente público. Cuenta El País que:

Si el grupo que dirige Pablo Iglesias y que incluye a Izquierda Unida y las confluencias acepta el nombre del presidente y se pacta con ellos el núcleo de la lista de consejeros y la línea de la nueva televisión, las demás formaciones que son necesarias para conformar la mayoría del Congreso, que será similar a la que apoyó la moción de censura, se unirán presumiblemente al consenso con un consejo plural en el que volverá a haber representantes de los nacionalistas e independentistas. Podemos pasará así a tener una notable influencia de RTVE, algo que nunca tuvo.

Recordemos que para Iglesias siempre fue una aspiración controlar los medios públicos. Según contaba Carlos Cuesta en OKDiario, el apoyo de Podemos a la moción de censura vendría aparejado a ciertas contraprestaciones, como exigir el control de Radio Televisión Española y la Agencia EFE.--¡La primera en la frente, Sánchez! Pablo Iglesias exige controlar ya RTVE y la agencia EFE--

VÍDEO RELACIONADO:

Podemos se permite el lujo de asegurar que Marhuenda marca la línea ideológica en TVE

Desde que Sánchez desalojara a Rajoy de La Moncloa fruto de esa moción, TVE sigue mostrando signos alarmantes muy lejos de esa supuesta pluralidad y ecuanimidad que los del 'soviet' de Fortes y compañía echaban tanto en falta cuando gobernaba el PP y colocó allí a José Antonio Sánchez y Álvarez Gundín.

La entrevista-masaje de Ana Blanco y Sergio Martín al nuevo presidente fue la primera muestra de las intenciones socialistas que se remataron con la calificación de "presos políticos" a los golpistas por parte de la corresponsal de Televisión Española en La Moncloa.--¡Por fin una TVE despolitizada y plural! La corresponsal en Moncloa llama a los golpistas "presos políticos"--

Ojalá Arsenio Escolar para acabar con la politización de RTVE y Ortega Cano dando cursos de seguridad vial para la DGT. — Diego de Schouwer (@dexamina) 28 de junio de 2018

Arsenio Escolar suena como posible nuevo presidente de RTVE.

Uno de los tipos más sectarios, radicales y manipuladores que pululan por la ciénaga periodística.

Esa era la neutralidad y despolitización, que - entre otras - reclamaba @almuariza... 🤔 https://t.co/r8A4a6eBtq — Natalia Pastor (@NataliaPastor) 28 de junio de 2018

Jajajajaja jajajajaja y ahora Arsenio Escolar. Si es que poco nos pasa. — Juan José (@elhombrepajaro) 28 de junio de 2018

Todos sabíamos de la asquerosa politización de RTVE por parte del PP, bien denunciada y conocida. El concurso público era la esperanza de tener un medio público lo más objetivo posible con mejores estándares. El dedazo de Arsenio Escolar sigue el mismo camino del PP. — Alfonso Cicero (@cicesan) 28 de junio de 2018

El padre de Ignacio Escolar, director de @eldiarioes un tal Arsenio Escolar, va a ser nombrado director de @rtve



Los trabajadores seguro que ya no protestan. Van a tener un director de su ideología política. ¡Banda de sectarios!



Hay que #CerrarTVE#ViernesNegro — Don Federico VIDEOS (@Moptokan89) 28 de junio de 2018

Que no iba a estar politizada TVE...https://t.co/VNXUaZ8MH4 — R. Ricote (@thericote) 28 de junio de 2018

¿Pero qué barbaridad es está? https://t.co/IXjZssYhsr — maria antonia gil (@leona_gil) 28 de junio de 2018

UNA MALA NOTICIA ES ESTO: ARSENIO ESCOLAR COMO POSIBLE NUEVO PRESIDENTE DE RTVE pic.twitter.com/KYwwL0n6EV — Andrés Verdeguer (@verdeguer) 28 de junio de 2018

Jajajajajajajajaja No "preocuparse" que vuelve la objetividad y la imparcialidad a TVE. https://t.co/TpcborcdyX — la fernández (@CFDEPEDRO) 28 de junio de 2018

Arsenio Escolar, periodista independiente donde los haya, imparcial y nada sectario, el papá de Nacho Escolar presidirá TVE. Se acabaron los #viernesnegro. Llega la libertad — J. Leal (@JulinLeal) 28 de junio de 2018

arsenio escolar para despolitizar rtve.... jajajajajja que cara tienen... — bartolomiu (@bartolomiuuu) 28 de junio de 2018

Veremos si ahora Arsenio Escolar, en caso de confirmarse, consigue centrar el rumbo de un ente a la deriva, aunque su hoja de servicios, siempre escorada hacia la izquierda, no invitan al optimismo.

La periodista Esther Palomera, del mismo círculo (ideológico, se entiende) que Escolar padre e hijo, y con buenas fuentes en Ferraz, sede del PSOE, avalaría la llegada al cargo del ex director del gratuito '20 minutos' pero no se cree la noticia de Cué en el diario de PRISA: "Gran profesional, pero no será él".