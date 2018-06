El artículo que propulsó al podemita Gil a RTVE: ataques a Inda y a los "cavernarios" del PP

¡Qué el PP se prepare y se abroche los cinturones porque le van a venir curvas sectarias en RTVE! Después de la 'ingente' labor hecha por el absentista Gundín, al que aún así 'felicitaron' los últimos viernes de abril, mayo y junio de 2018 a golpe de camisetas negras, ahora llegan los nuevos tiempos al ente público -La última fechoría de Gundín en TVE: rendir culto de personalidad a Pedro Sánchez-.

Al igual que le pasó al televisivo Màxim Huerta -El peor año en la vida de Maxim Huerta: desengaños amorosos, la muerte de su padre y el batacazo como ministro-, al que los tuits y, especialmente, sus problemillas con Hacienda, le convirtieron en el ministro más breve de la democracia, al nuevo presidente de RTVE le perseguirán sus joyas 'literarias' en el diario de Ignacio Escolar, eldiario.es -Iglesias le impone a Sánchez en RTVE a un 'esbirro' de Escolar, Andrés Gil, y a la podemita Rosa María Artal-.

A pocos días para que Pedro Sánchez presentase la moción de censura contra Mariano Rajoy, allá por finales de mayo de 2018, Gil, un 19 de mayo de 2018 'perpetraba' esta 'pieza de coleccionista' en la que se criticaba con dureza a los medios de la derecha, especialmente a RTVE y al medio digital de Eduardo Inda, Okdiario.

El texto arrancaba así:

Gil, presto a defender a su 'amo', se hacía unas preguntas nada inocentes:

¿Cómo es la casa de Albert Rivera? ¿Cuánto cuesta la de Pedro Sánchez? ¿Y la de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena? ¿Cuántas fotos se han publicado de alguno de ellos paseando a sus perros o a sus hijos en los alrededores de su casa? De Iglesias y Montero, sí, recientemente, en Rivas, donde residían hasta ahora.

En estos días se han recuperado comentarios de Iglesias de hace años para criticar una supuesta falta de coherencia al decidir comprar una casa unifamiliar de 600.000 euros. Pero el Iglesias de 2012 o 2014 no sabía cómo iba a ser el Iglesias de 2018: no sabía que sería no sólo el líder de un espacio político de cinco millones de votos, sino un personaje famoso a quien acompaña tanto el fenómeno fan como elhater, y a quien le publican fotos robadas en estilo paparazzi. ¿Puede un líder político de izquierdas representar a la mayoría social viviendo en una casa unifamiliar? Eso habrá que verlo en las urnas, y en este caso lo decidirán previamente las bases de Podemos. Pero lo que parece complicado es encontrar un líder político español que siga viviendo como si no lo fuera, porque desde lo que comen hasta lo que beben, con quien se ven o qué dicen por teléfono puede ser objeto de publicación en cualquier momento.