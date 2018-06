La Policía entra en Telecinco e interrumpe Sálvame por una demanda de Mariló Montero

Una sorpresa total. La edición diaria de Sálvame de este viernes 29 de junio se ha visto abruptamente interrumpida por la presencia de 5 agentes de la Policía Municipal de Madrid que en varios coches patrullas se han desplazado hasta los estudios de Mediaset para localizar e identificar a uno de los colaboradores del programa, Gustavo González.

El programa se encontraba en sus primeros 30 minutos cuando el presentador accidental de este viernes, Kiko Hernández, se veía obligado a interrumpir los contenidos para informar que la Policía Nacional buscaba a uno de los colaboradores que en esos momentos estaba en el programa.

Así se lo había indicado la dirección de Telecinco por el pinganillo al presentador que inmediatamente decía "atención, algo muy importante y urgente. La Policía Nacional busca a uno de nosotros". Después de unos segundos de incertidumbre, Kiko Hernández ha dicho con tono solemne: "Gustavo González, por favor acompáñame".

Y así ambos han iniciado un recorrido, cámara y micrófono en mano, hasta las mismas puertas de Mediaset. Allí, las cámaras han dejado de enfocar a Gustavo, pero Hernández ha narrado que había varios coches de policía y hasta cinco agentes que le habían pedido identificación personal al colaborador.

Después de varios minutos de especulaciones, desde el plató Terelu Campos aclaraba que se trataba de la Policía Municipal de Madrid. Poco después se despejaba la incógnita: los agentes entregaban una demanda interpuesta contra el periodista por la realización de unas fotografías no autorizadas de Mariló Montero.

Según ha podido saber Periodista Digital, la ex presentadora de TVE habría denunciado a González y al paparazzi Diego Arrabal por fotografiarla en un resort en el que pasaba unos días de vacaciones. Mariló Montero considera que no es un espacio público que han atentado contra su honor e intimidad y por eso interpuso una demanda que ha tenido que notificarse de esta forma contundente al no poderse hacer en varias ocasiones en el domicilio de Gustavo González.