Iglesias recuerda que TVE tiene que dejar de ser "un aparato de propaganda" y por tanto 'coloca' a un hombre de confianza de Ignacio Escolar

Actualización a las 13:02h: Para tener la fiesta al completo, en las últimas horas ha trascendido que Rosa María Artal, la que fuera número 2 de Podemos en Zaragoza, será consejera de RTVE.

Han puesto a Rosa María Artal en el Consejo de RTVE porque Stalin no contestaba al teléfono.

Nada más conocerse la noticia de su nuevo puesto, ha empezado a correr como la pólvora por las siempre vigilantes redes sociales un antiguo tuit de Artal sobre TVE que amenaza con convertirse en viral:

Siempre me he preguntado al ver en mi TL a un periodista si sigue con aquella puta jovencita por la que me quitaron un puesto en TVE.