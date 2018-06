Vasile mete en gran un lío a Mediaset contando su “secreto” de Berlusconi

Ni el reportero daba crédito a lo que estaba su entrevistado le contestaba a una de las preguntas realizadas en el contexto de un reportaje de la pasada edición del suplemento Papel titulado ‘Cinco horas con Paolo Vasile'.

¿Qué le había preguntado el reportero y cuál fue su contestación? Salgamos de dudas. La pregunta era del todo sencilla e interpelaba al gran jefe de Mediaset (Cuatro y Telecinco) sobre quién podía considerar como su "maestro". La respuesta era inesperada: Silvio Berlusconi, decía sin cortarse Paolo Vasile.

El periodista se sorprendía y hacía se lo hacía ver: "raro escuchar a alguien citando a Berlusconi como maestro", decía, para toparse con una confirmación del ‘capo' de Mediaset "conocer a Berlusconi es algo extraordinario. Uno de esos seres que te cambian la vida. Hace que puedas hacer cosas que no te imaginabas capaz de hacer. Levantó de la nada algo que ya estaba inventado y le dio la vuelta".

El entrevistador no salía de su asombro e insistía buscando una rectificación, "¿También como primer ministro?", que no encontraba: "En eso también fue maravilloso, aunque entiendo que algunas actitudes no se puedan compartir. Todo genio está hecho de contradicciones. Igual Berlusconi que Andy Warhol".

"Extraña comparación", terminaba diciendo el reportero.

Y tanto que es extraño porque Vasile parece haber olvidado la larga lista que el ex primer ministro italiano tiene con la Justicia:

Caso Mediaset. El Tribunal Supremo debe estudiar una decisión de una corte de Milán que condena a Berlusconi a cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación por fraude fiscal en la venta de derechos televisivos.



Caso Ruby. El 25 de junio tres magistradas del Tribunal de Milán condenaron a Berlusconi a siete años de cárcel e inhabilitación política perpetua por proxenetismo y abuso de autoridad agravado. El tribunal ha dado por probado que Il Cavaliere mantuvo relaciones sexuales con Karima el Mahrug, conocida como Ruby Robacorazones, entonces menor de edad. La sentencia está recurrida.



Caso Unipol. El 7 de marzo Berlusconi fue condenado a un año de cárcel por facilitar la filtración de unas escuchas telefónicas al periódico Il Giornale, propiedad de su hermano Paolo, con el fin de perjudicar a su oponente Piero Fassino, líder de los Demócratas de Izquierda. Il Cavaliere también ha recurrido la sentencia.



Caso di Pietro. Un tribunal de Viterbo ha imputado a Berlusconi por difamación agravada al acusar al exjuez Antonio di Pietro, líder de Italia de los Valores, de representar "lo peor de lo peor" y de haber obtenido su licenciatura gracias a los "servicios secretos".

Caso de Gregorio: Un tribunal de Nápoles juzga a Il Cavaliere por sobornar al senador Sergio de Gregorio para hacer caer el Gobierno de Romano Prodi. De Gregorio ha afirmado haber recibido dinero de Berlusconi, que estaba entonces en la oposición.

Y eso sin contar sus numeroso y turbulentos escándalos con menores y prostitutas. Un ejemplo a seguir vamos, un maestro.