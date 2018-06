El rencoroso Jorge Javier Vázquez se pasa siete pueblos con el genial Salvador Sobral

En su visita al programa de Pablo Motos llegó a cargar contra Sálvame y contra Belén Esteban cuando hablaba de hacerse fotos con sus seguidores, segúnrecoge ÁLvaro Palazón en huffingtonpost.

"No quiero ser parte del narcisismo de la gente, prefiero 5 minutos para hablar con alguien", aseguraba. Y señaló directamente al programa de La Fábrica de la Tele en Telecinco: "Son famosos por ser famosos, porque fueron mujeres de toreros. Me parece increíble".

Y claro, Jorge Javier Vázquez ha respondido con dureza a las críticas de Sobral en su blog de la revista Lecturas: "Se ha paseado por las teles haciendo honor a su apellido. Incluso cargó en El Hormiguero contra Sálvame y Belén Esteban, algo que me parece el colmo de la mala educación. Jamás se me ocurriría plantarme en Portugal y cuestionar la televisión que allí se hace.

Y Vázquez da sus razones: "Por pudor, porque soy educado y porque quién soy yo para hacerlo. Pero Sobral habla y pareciera que se tuviese que detener el mundo. Pues chato, que tampoco es para tanto. Que has ganado Eurovisión, no has creado el Grindr".

