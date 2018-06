Rosa María Artal, nueva consejera por Podemos de TVE: "Me echaron por culpa de una puta jovencita"

La nueva TVE será rabiosamente feminista. No hay duda, si se atiende al perfil de los nuevos miembros del consejo de administración del ente público, como la periodista Rosa María Artal, que ha sido candidata de Podemos por Zaragoza en las elecciones generales de 2016.

Artal comenzó a trabajar en TVE en 1973, en pleno Franquismo, en el centro de producción de Las Palmas de Gran Canaria.

Diez años después, ya bajo la Presidencia de Felipe González, pasó a presentar el Telediario 3, y posteriormente centró buena parte de su labor en Informe Semanal.

No son todo buenos recuerdos de aquella etapa. Según ha explicado ella misma, perdió su trabajo en el ente público por culpa de una “puta jovencita”.

Rosa María Artal lo relató en Twitter con las siguientes palabras:

Rosa María Artal💜@rosamariaartal

· 24 feb. 2014

Siempre me he preguntado al ver en mi TL a un periodista si sigue con aquella puta jovencita por la que me quitaron un puesto en TVE.