El carrusel de candidatos que suenan para presidir TVE tras el pufo de Sánchez e Iglesias

La negociación para desbloquear RTVE se estanca. Desde que el presidente, Pedro Sánchez, aceptara en la noche del jueves el nombre del podemita Andrés Gil, propuesto por Pablo Iglesias, se está organizando desde varios frentes una envolvente para convencer a Podemos de que proponga a otra persona que pueda ser mejor acogida por los trabajadores del y ente público ( RTVE: El plan es convertir 'Informe Semanal' en 'La Tuerka' y los telediarios en 'Aló Presidente').

No solo por conformar a este colectivo, que lleva años luchando contra el control político de RTVE, sino también para que se sumen al acuerdo los nacionalistas e independentistas que han avisado que rechazarán cualquier propuesta que no sea apoyada por los trabajadores (Inda incendia el plató de 'laSexta Noche' con su medida extrema para luchar contra la podemización de RTVE).

Podemos insiste en la candidatura de Gil y apela al pacto entre Iglesias y Sánchez que consiste en que es la formación morada la que propondrá al nuevo presidente de RTVE (Julio Ariza: 'RTVE y la farsa de la izquierda caviar').

Las negociaciones siguen durante todo el fin de semana con el límite de las 12.00 del lunes, hora tope para registrar la lista de consejeros que se votará en el pleno del Congreso esa tarde y entre los que estará el presidente.

Subraya Carlos E. Cué en 'El Pais' este 1 de julio de 2018 que los socialistas han intentado de momento sin éxito convencer a Podemos de que llegados a este punto, con una enorme polémica en RTVE y los trabajadores en ebullición, lo mejor es que la formación de Iglesias busque dentro del ente alguien con suficiente consenso como solución temporal para unos meses hasta que se pueda poner en marcha el concurso.

Los negociadores dedicaron la tarde del viernes a este punto. No hubo nombres encima de la mesa, pero en RTVE circulan varios posibles de mujeres de alto prestigio profesional que serían muy bien acogidos por los trabajadores.

Descartados Fran Llorente y Rosa Maria Calaf, que llevan semanas diciendo a todos sus interlocutores que no quieren asumir ese puesto, hay otros nombres con acuerdo interno como Josefa Rodríguez Voces o Almudena Ariza.

No son los únicos posibles, pero la clave política es que tiene que ser Podemos quien lo proponga porque ese el pacto que Sánchez ha prometido respetar con el socio clave para la gobernabilidad.

EL VODEVIL

A la vez que Pablo Iglesias desayunaba en Antena 3 y reafirmaba durante una entrevista televisiva con Susanna Griso, el nombre de Andrés Gil como candidato de consenso, tal cual lo pactado, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, hacía lo propio (desayunar en la tele) en La Primera de TVE.

No le gustó enterarse sobre la marcha del asunto, y su conversación posterior con los trabajadores de RTVE, molestos con el aparente pasteleo entre PSOE y Podemos, le gustó menos aún.

Pocas horas más tarde el PNV, que había anunciado su voto favorable al decreto días atrás, afirmaba que no lo apoyaría, aunque no cuestionaba el muy cuestionable perfil de Andrés Gil sino el modo en que habían operado las formaciones de izquierdas y el hecho de que ni consultaran ni informaran al resto.

Poco dado al dramatismo, el grupo vasco, no obstante, emplazaba al Gobierno a seguir hablando hasta el lunes. Desde Bruselas, Pedro Sánchez trataba de poner paz: pedía “responsabilidad y generosidad” a los grupos y recordaba que hasta el lunes hay tiempo para hablar.

He sintonizado TVE y no veo a Pablo Iglesias en chándal, así que intuyo que aún no se ha llegado a un acuerdo para despolitizar RTVE.