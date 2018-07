Pepe López, el 'Sostres canario', enloquece contra Ferreras: "Eres un simio, lameculos de PSOE y Podemos"

Responde al nombre de Pepe López, aunque con sus salidas de pata de banco ya le llaman el 'Sostres canario', aunque desde luego mucho más asalvajado que el periodista barcelonés.

En esta ocasión, al presentador de Mi Tierra TV, una pequeña televisión local situada en el norte de Tenerife, no tuvo mejor idea que darle trompadas dialécticas al presentador de 'Al Rojo Vivo' (laSexta), Antonio García Ferreras.

Lanza un reto:

Y remata:

El lameculos de Podemos y del PSOE resulta que es el mejor periodista, el que no habla ni un minuto en su programa de los ERES de Andalucía, que es el escarnio y el robo mayor de la historia, el que no habla de los robos en Valencia del PSOE. Él y su señora esposa... Iba a decir una barbaridad, pero no, pero no por estos sarnosos, sino por no ofenderlos a ustedes.