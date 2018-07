Pide que su cita sea Lidia Torrent, y la respuesta de ella no le gusta nada a Matías

En First Dates últimamente no dejan de superarse: en las últimas semanas hemos sido testigos de un pretendiente que abandonó sin despedirse a su cita porque se moría de vergüenza… o del que le soltó a su cita un comentario en los baños del plató-restaurante que dejó estupefacto a toda la audiencia del dating show de Cuatro, según sq.

Parece que el programa mantiene intacta su capacidad de sorprender… lo normal cuando se trata de un programa con esa audiencia y con ese seguimiento en las redes sociales. Lo mejor de todo es que gracias al programa, estamos aprendiendo un montón sobre cómo ligar en este mundo moderno. Por ejemplo, gracias a Borja, hemos descubierto que si una cita no está funcionando, siempre puedes tirarle fichas a la camarera… ¡incluso si su novio está delante!





El joven se presentó como un trapero ligón compulsivo en busca de algo serio para siempre… o para lo que dure. Su gran momento ocurrió mientras esperaba impaciente a que llegara su cita, momento en el que confesó que le gustaría que su pareja de la noche en el plató-restaurante de First Dates fuese Lidia Torrent, la camarera.

La broma —y la respuesta que da Lidia— no le hicieron ninguna gracia a Matías, que les echó una mirada que no necesitó complementarse con palabras. “Ya me podían poner contigo“, le dijo Borja a la hija de Elsa Anka… a lo que ella contestó que “pues mira… yo tengo hambre, ¿eh? No me iría nada mal“.

Comentario completamente inocente, pero ante el que Matías no pudo evitar levantar la mirada sorprendido…

