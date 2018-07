Bronca barriobajera entre Dulce y Chelo García Cortés

La niñera de Chabelita, acudió al plató para someterse al polígrafo. Dulce discutió con todo el mundo, incluso con Conchita. Pero sin duda con quien más tensión hubo fue con Chelo García Cortés que durante la publicidad fue acusada por Dulce de haber intentado ligar con Isabel Pantoja, su amiga durante años, según ecoteuve.

Esta información revolucionó a todo el plató, tanto que cuando volvió a comenzar el directo la presentadora tuvo que irrumpir a gritos para regañar a su invitada. "Pero hay determinadas situaciones que a mí particularmente no me gustan, que creo que están fuera de lugar y que Chelo estaba hablando de un tema de actualidad del que tú también estabas hablando y del que se ha hecho referencia en varias preguntas de un poli al que te has querido someter voluntariamente", dijo la niñera.

"¡Muy bien!", contestó Dulce. "Dicho esto, has comentado o has querido advertirle a con que Chelo García Cortés ha querido ligar con Isabel Pantoja",dijo y tras esto se desató la bronca. La colaboradora decía que no iba a permitir que se dijesen mentiras sobre ella sin dejar hablar a la invitada.

Cuando Dulce quiso contestar Chelo cortó gritando: "¡No he terminado!". Para finalizar, le contestó duramente: "¡Hasta aquí ya hemos llegado, la verdad es la mía, eres una mentirosa patológica, estás mintiendo!".

