Cristina Pardo intenta hacer méritos ante sus jefes en laSexta arrinconando al presidente de la Fundación Franco pero la jugada le sale horrible

Juan Chicharro: España es un Estado de Derecho y el pazo de Meirás es una propiedad privada y no se puede asaltar. A usted no le gustaría que asaltaran su casa.

Cristina Pardo: Pero, pero a ¿usted le gusta el estado de Derecho?

Juan Chicharro: Oiga no lo dude, igual que a usted

Cristina Pardo: Se lo digo porque como al mismo tiempo defiende la figura de Franco, pues por eso mismo

Juan Chicharro: Usted entra de una forma que define a Franco y que no la comparto. Aquí se mató a mucha gente. ¿Usted lo sabe? Hay un comunicado del PSOE en 1986 que es impecable que decía que un gobierno ecuánime no puede renunciar a su historia, pero aún hay más,...

Cristina Pardo: Pero acláreme una cosa, una cosa

Juan Chicharro: No, no

Cristina Pardo: ¿Pero por qué cree que están renunciando a la historia?

Juan Chicharro: Pues mire, porque son 40 años de historia de España, lo mire como lo mire, le aconsejo que lea una propuesta de ley presentada esta semana en el Congreso por la izquierda radical que sostiene al señor Sánchez que dice que hay que demoler la cruz, que hay que volarla, al más puro estilo talibán, estos señores se lo pasarían en grande en Afganistán

Cristina Pardo: ¿Pero por qué cree que por exhumar los restos de Franco no están siendo respetuosos con la historia?

Juan Chicharro: Vale, vale, es que el Valle es espíritu de reconciliación. Se creo para eso. No me interrumpa, le diré que en todo este proceso hay que sumar y no restar. Antes el señor Cintora que anda por ahí...

Cristina Pardo: ¿Pero en que resta?

Juan Chicharro: Pues que hay millones de españoles que se sienten dolidos. El señor Sánchez es un fiel discípulo de Chomsky, que decía que cuando los gobiernos no saben que hacer se dedican a desviar la atención del pueblo en asuntos marginales.

Salgan ustedes a la calle, pregunten por ahí a ver si el tema de Franco interesa a los españoles. Que el señor Sánchez se dedique a gobernar. Esto es una cortina de humo, igual que el Aquarius.

Ahora se dedican a llevar etarras al País Vasco, a acercar presos...y venga a hablar de Franco, de Franco y de Franco, dejen a los muertos en paz. La familia se opone a la exhumación y si la exhumación es ilegal, la familia no va a colaborar ni por activa ni por pasiva.

Cristina Pardo: Estamos hablando de esto porque usted nos ha atendido si no a lo mejor estaríamos empleando este espacio para hablar de otras cosas

Juan Chicharro: Noto un nivel de tensión altísimo, altísimo, si habláramos de Francia u otros lugares, es que esto solo pasa en España.Como no me va a dar pena que el señor Cintora...

Cristina Pardo: No le voy a dejar polemizar con el señor Cintora porque me quedo sin tiempo y no le voy a dejar pelearse con el señor Cintora que en este programa no estamos para pelearnos

Juan Chicharro: Pues lo estaba deseando