Margarita Robles queda en ridículo absoluto con Griso por la chapuza de RTVE y el mangoneo de Iglesias

Menudo circo están montando los nuevos gobernantes en España con la presidencia de la televisión pública. El podemita periodista de eldiario.es, Andrés Gil, ha terminado por declinar la invitación, después de que otra radical de izquierdas como Ana Pardo de Vera se hubiera negado al puesto. El lametón del podemita Andrés Gil al pirulí de RTVE para consolarse tras su amargo rechazo.

Pablo Iglesias está mangoneando a base de bien a los socialistas -para algo les ofreció su apoyo en la moción de censura- y ya ha dejado claro por activa y por pasiva que la presidencia de RTVE es exclusivamente cosa suya.

Este 2 de julio de 2018 la ministra de Defensa y portavoz durante varios meses del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, tuvo que enfrentarse a la patochada socialista en el ente público, que a primera hora de este lunes sigue sin ocupar el cargo. Susanna Griso fue sorprendentemente dura contra la socialista entrevistándola en Antena3, sacándole a la luz las palabras de Ana Pardo de Vera que dejan en una situación muy delicada a Pedro Sánchez y su ejecutiva:

Griso: Da la sensación de que una vez más RTVE forma parte del pasteleo, del intercambio de cromos, y nos sorprende que esa decisión la ceda el Presidente a Pablo Iglesias.

Margarita Robles: Bueno, con independencia de que se ceda o no a Pablo Iglesias, esto tiene que ser un acuerdo parlamentario porque tanto la ley como el decreto-ley exigen unas mayorías parlamentarias que no se pueden configurar solo con PSOE y Podemos. En este caso es importante que se lleguen acuerdos, pero estos acuerdos tienen que ser abiertos a la pluralidad máxima...

Griso: Pero Ana Pardo de Vera, que ha contado cómo fue su fichaje, dice que le llamó el propio Pablo Iglesias y le dijo que esta decisión está en sus manos y por eso personalmente la llamaba para ser la futura presidenta de RTVE...

Margarita Robles: Si la señora Pardo de Vera lo dice, será así, no tengo ninguna razón para dudarlo. [...] El PSOE siempre ha tenido interiorizado que queremos una RTVE plural, que no sea partidista, y si efectivamente este proceso ha entrado en una situación que a mí no me gusta, pero la posición del PSOE es claro, inequívoca, y queremos a alguien que sea bien visto por la mayoría de grupos parlamentarios y que tenga el visto bueno de los trabajadores de la corporación.