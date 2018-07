La reportera de Mediaset que se está llevando más palos que De Gea por enarbolar el feminismo y dedicarse a hablar del físico de los jugadores

Al tremendo lío de la Selección española durante este desafortunado Mundial de Rusia 2018 se le ha sumado, adyacente, otro descomunal jaleo mediático.

Lo protagoniza la periodista María Gómez, la reportera televisiva que ha formado parte del equipo de Mediaset. La única mujer entre diez hombres. Por cierto, María es muy atractiva, simpática y espontánea, mientras que la mayor parte de sus compañeros, como mucho, solo son simpáticos y espontáneos.

En cualquier caso María Gómez ha protagonizado, muy a su pesar, algunas escenas dantescas, cuando haciendo su trabajo como reportera por las calles de Rusia, ha sufrido el acoso de algunos energúmenos, que deberían ser castigados, dándole besos a traición u otro tipo de abusos. Cualquier persona con dos dedos de frente está ahí con María Gómez y con cualquier reportero o reportera que sufra este tipo de prácticas vomitivas. Maldito heteropatriarcado: cuando las que acosan a los reporteros en Rusia son mujeres.

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG