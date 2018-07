Losantos ningunea a Herrera en una utópica carrera por presidir RTVE: "Tiene menos currículum intelectual que yo"

Federico Jiménez Losantos ha aprovechado que algún gracioso escribió su nombre como candidato a presidir RTVE, durante el pleno en el cual el Congreso rechazó la renovación del Consejo, para hacer un repaso de los méritos que le harían merecedor del puesto.--Los felices mundos de Espinar acusan a Antena3 de inventarse la historia del ansia podemita por RTVE: "¡No se lo consiento!"--

Nulo será tu padre, yo no soy nulo. Cualquiera de los sicarios informativos que han aparecido en esa lista no me llegan al currículum ni a la décima parte.

Hay dos que podrían competir al mismo nivel que yo. Y no llegan. Carlos Herrera, que lleva tanto tiempo como yo en la radio y ha hecho más tele que yo pero no ha escrito tantos libros.

E Iñaki Gabilondo que ahora está jubilado, hace un programa para el más allá y esas cosas.

Está Luis del Olmo pero también está retirado.

De los de toda la vida quedamos Carlos y yo, pero yo le gano en currículum intelectual.

Él escribe muy bien y es buen artículista pero los libracos que me he marcado yo no los ha escrito Carlos.