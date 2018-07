El diario de la airada Pardo de Vera, 'Público Today', acusa a Ferreras, Ana Pastor e Iñaki López de ocultar información "por sus estrechísimos vínculos con el PSOE"

Salvaje ataque de 'Público Today', la publicación de Jaume Roures y Ana Pardo de Vera, contra laSexta.--Jaume Roures mangonea a Pedro Sánchez para colocar al frente de RTVE a la directora de ‘Público’ Ana Pardo de Vera--

Aunque desde Atresmedia luego gustan de llorar por las esquinas por los ataques mediáticos de los digitales de derechas, el mayor estacazo ha llegado desde una publicación podemita.--Las cuentas pendientes de Iván Redondo con Ana Pardo de Vera que le impidieron tener el cargo de su vida--

Pongamos el contexto: la publicación del artículo de opinión de Luis Gonzalo Segura contra laSexta Noche llega en un momento en el que la directora del diario izquierdista está airada por el fracaso de su candidatura a presidir RTVE y como pago de cuentas pendientes con una tertulia que abandonó tras el monumental vapuleo que le suministró Eduardo Inda.--Ana Pardo de Vera deja escocida 'laSexta Noche' tras ser despellejada por Eduardo Inda--

Así las cosas, el citado texto, titulado 'La Sexta Noche', Margarita Robles, la censura y el surrealismo no deja títere con cabeza en el canal de San Sebastián de los Reyes. Iñaki López, Ferreras, Pastor y Mauricio Casals quedan para el arrastre. Es esclarecedor ver cómo entre la izquierda mediática se sacan los trapos sucios unos a otros.

Gonzalo Segura, que es exteniente del Ejército de Tierra, tacha a laSexta de "barbitúrico tan del gusto de los progresistas".

Y les acusa de ocultar, según él, cuestiones que interesan a la ciudadanía: Un ejemplo de ese ejercicio de censura podríamos encontrarlo en el documental ‘Las cloacas de Interior', que fue emitido por TV3 y ETB, pero que ningún canal de ámbito estatal, incluyendo a Cuatro y La Sexta, tuvo el arrojo de retransmitir

Sobre la entrevista que se le hizo a Margarita Robles en el programa nocturno de los sábados que conducen Iñaki López y Andrea Ropero el pasado 23 de junio, el autor lo tiene claro: "surrealista es poco".

Quedaba todavía tiempo, vaya si quedaba, pero no había manera. Iñaki López, Hilario Pino y Lucía Méndez estaban organizando uno de esos esperpentos que aparecen en los programas de cocina o en ‘Supervivientes' o en ‘Mujeres, Hombres y todos abducidos' o qué sé yo. Solo faltaba el espantajo de turno que escupiera insultos.

Esta diputada de Podemos pone a caldo a 'La Sexta Noche'

Y añade, descargando munición sobre Ferreras, Pastor y el omnipresente Casals:

A las 00:22 el caldo estaba rancio y el olor que desprendía era bastante pestilente. Del gasto armamentistítico, el presupuesto de Defensa (incluida la desorbitada subida del gasto que nos solicitan los norteamericanos, la ocultación sistemática de presupuesto, etc.) o los más de 10.000 millones de euros en armas con graves carencias (submarino S-80, avión A400M...) o que han terminado en almacenes por distintos motivos (Leopard por falta de combustible, Eurofighter por cuestiones fiscales, NH-90 por falta de personal...) no supimos nada. Se entiende que a la ciudadanía no le interesa, pero uno empieza a pensar que a quién no le interesa que se sepa es a Ferreras y Pastor, por sus estrechísimos vínculos con el PSOE, y a Mauricio Casals, por sus cositas con la élite.

Vaya palo. Finaliza:

Pero como en Twitter los militares temporales, a los que están expulsando y maltratando, se debieron volver locos y echar espumarajos por la boca ante semejante despropósito de entrevista de ‘Iñaki López and Friends', este quiso preguntar por los militares de 45 años en el último instante. Que esa pregunta se hiciera a la remanguillé ya nos da una idea de la falta de voluntad del personal.

"Tal fue el trampantojo que nos encasquetaron que me he llegado a plantear que la entrevista que descargué no se trataba de una versión completa, pero si así fuera casi que la situación sería peor. Por aquello de la ocultación de la información.

En fin, ‘La Sexta' nos sirvió una cena con bastante narcótico y algo de desinformación y a dormir que el domingo sería otro día de censura y surrealismo."