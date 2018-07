TV3: "Los medios españoles quieren blanquear las prisión de los presos políticos, pero no son hoteles rústicos, sino una puta mierda"

Dos de los principales magnates independentistas que producen programas para TV3, Antoni Bassas (de la productora Algune Pregunte Mas!) y Toni Soler (de la productora Minoría Absoluta) dedican comentarios a la situación creada por el acercamiento de los presos previntivos por le referendum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral que trató de disolver el Estado español.--Sánchez permite que TV3 emita el documental de Jaume Roures que presenta como 'héroes' a los Jordis en la redada del 20-S--

Bassas, que juega a sentirse 'el Iñaki Gabilondo' independentista dedicaba un vídeo en la red a descalificar a Ciudadanos:

"Este traslado está proporcionando alguna de las páginas más bajas de la categoría humana de algunos responsables políticos. Como la unidad de España es un dogma de fe y el combate al independentismo se ha convertido en un '¡a por ellos!' en sesión continúa".

Bassas es un experto en señalar a diario supuestos agravios a Cataluña y de convencer a su audiencia de lo mucho que se odia a Cataluña en el resto de España.

Vive de eso sin darse cuenta que el profesional del odio es él, que tanto ha trabajado por construir un relato en el que le vale todo, incluso el hecho de que familiares de un Guardia Civil le dijeran 'a por ellos' en cuando era destinado al operativo anti-processs, que Bassas y sus amigos presenta como "supuesta prueba irrefutable" del supremo-odio ficticio que, según él, hay hacia Cataluña. Pero el foco de la ira de Bassas era Arrimadas.

"A Arrimadas no le ha faltado tiempo para volver a usar esa expresión de manual de los populistas para calificar de increible que el control de los presos se deje en manos de los que amenazan. No, no e increíble. En Cataluña los presos los gestiona la Generalitat. Arrimadas ha dicho que era una humillación el traslado".

"¿En qué humilla que presos puedan estar más cerca de sus familias? En Madrid los presos sí han padecido humillaciones e insultos. Por cierto, actuaciones permitidas por la policía que no han sido castigadas. Decir que era humillación para marcar posición política es humanamente miserable. No es un privilegio estár en una cárcel en Cataluña, porque deberían estar en la calle. No hubo rebelión, ni malversación como dijo el mismo Montoro".

Por su parte el productor Toni Soler, que juega a ser el 'Wyoming' independentista catalán y es socio de Bassas en algunos negocios también dedicaba comentarios al tema desde TV3.

"El proceso que están siguiendo los medios de comunicación españoles es blanquear la prisión y a los presos políticos. Pero por muy bien que la vendas una prisión es una prisión. ¿Sabes? No se puede aparentar lo que no es. No es como propietario de un hotel que anuncia el suyo como 'hotel rústico' y después llegas allá y te encuentras una cosa como esa. Está entre 'hotel rústico' y una 'puta mierda'" "El acercamiento de los presos es un derecho legítimo pero algunos lo ven como una maniobra de Pedro Sánchez para ganarse a los independentistas".

Soler emitió unas declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría en las que esta denunciaba que el acercamiento era una 'concesión graciosa de Sánchez'.

"¿Concesiones graciosas? Está hablando de preso preventivos que llevan meses entrer rejas. Yo no le veo la gracia. Hay concesiones más graciosas que esas. Como el caso de los discos duros de Bárcenas que se va a archivar porque la fiscalía no va a presentar apelación. O el de la esposa de Bárcenas, condenada a 15 años de prisión pero que sólo ha pasado 24 horas encarcelada o que la Audiencia Nacional haya archivado la querella contra Florentino Pérez por el proyecto Castor o que Rodrigo Rato condenado a 4 años por el caso de las Tarjetas Black y pendiente de juicio por Bankia continúe en libertad. Estas, doña Soraya, son concesiones graciosas, estas sí".

Dejando al margen que ninguno de los casos citados por Soler está en prisión preventiva por intentar la disolución del Estado español, es llamativo que clasifique de la misma forma cosas tan diferentes.

La esposa de Bárcenas o Rodrigo Rato están a la espera de juicio tras una sentencia que aún no es firme, pero su situación es poco comparable a la del presidente del Real Madrid al que, por muchas campañas mediáticas que le hagan, sobre él aún no pesa condena alguna.

Pero Soler, como su socio Bassas, no podía terminar el comentario sin meterle una cornada a Albert Rivera, por decir que no quería beneficios penitenciarios ni para los independentistas ni para los de ETA.

"No me extraña que para Rivera sea lo mismo un terrorista condenado que un político que espera juicio. Él sólo ve españoles. ¿Junqueras y Josu Ternera? Españoles. ¿Albert Rivera y Franco? Dos españoles"

No es muy original que vuelva a compararse a Ciudadanos o al PP con Franco, pero debe estar en el manual indepe.