Alarma en Zarzuela por el vínculo de la madre de doña Letizia con la estafadora de los famosos

Mila Ximénez ha sido la cara visible de esta denuncia que engloba a 20 famosos de momento, entre ellos Jorge Javier Vázquez, Kiko Matamoros, Joaquín Cortés, y la mujer de Diego Simeone, amén de la primera mentada.

Y ahora salta la liebre al hacerse público a través del 'Programa del verano' que Paloma Rocasolano, la madre de la reina Letizia, también se encuentra entre las "amistades" de la "timadora de los famosos", la tal Mónica Gil Manzano que ha sido sentenciada a 18 meses por estafar cinco millones de euros.

Mila no sea la única "amiga" de Gil Manzano que ha salido escaldada de este asunto, cuyas ramificaciones podrían llegar a explotar incluso en las manos a La Zarzuela.

Parece ser que Gil presumía entre sus círculos más cercanos de ser amiga de Rocasolano, algo que utilizaba además para establecer relaciones comerciales con importantes personalidades de nuestro país, muchas de ellas acababan siendo engañadas.

Según el citado programa, aunque la madre de doña Letizia no ha sido estafada por Mónica Gil, sí se conocían, auneso no demostraría que realmente fueran amigas.... No

Que se conocían dicen que parece probado, ahora, eso no demostraría que realmente fueran amigas.

