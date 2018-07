¿Qué aviesas intenciones esconde Fallarás cuando la golpista TV3 jalea su entrada en el Consejo de RTVE?

No deja de ser curioso que una cadena pública como TV3 dedique un espacio a analizar la situación en la cadena pública nacional RTVE y comente que ha hecho ‘el ridículo', cuando lo que es ridículo es que los responsables de TV3 sigan considerando normal su escandalosa dosis de manipulación diaria.

Empezando por su propia web (donde se sigue diciendo a cada momento en los titulares de sus vídeos que los presos acusados de incumplir la ley por intentar la disolución del Estado español son ‘presos políticos') y acabando en la configuración del espacio 'Tot es Mou' sigue teniendo con la política independentista Pilar Rahola con sección propia de 9 minutos para dedicarse - como la de este 4 de julio de 2018 - a decir lo represora que es España - sin que, claro se permitiera una sección así para otro ex político catalán no independentista.

¿Se imaginan a Vidal-Quadras con 9 minutos ahí? Y eso que en las últimas elecciones en la que Vidal-Quadras encabezó una lista electoral tuvo un resultado en actas idéntico al que tuvo Rahola cuando hizo lo mismo (cero).

Pero el ejemplo de absurdez incoherente fue que la presentadora de TV3 Helena García Melero llamara en directo a Cristina Fallarás, tertuliana en esta temporada de su espacio para felicitarla.

¿Por qué incoherente? Viendo a Empar Moliner sentada en la mesa de 'Tot es Mou' con Melero en la que luego entró Fallarás era imposible a los que tenemos memoria olvidar a Empar Moliner con un casco en la cabeza diciendo ante las cámaras de TV3 que Cristina Fallarás era un ejemplo de periodista española que hacía manipulación anti-catalana por sus artículos en El Mundo. ¿Lo recuerdan Moliner - que no dijo ni mú - o lo recuerda Helena? (consulten su videoteca, si no hacen como Ana Pardo de Vera o Andrés Gil y se dedican a borrar cosas, lo encontrarán en su programa de marzo de 2014).

El problema de Cristina Fallarás es que ha habido muchas "Fallarás". La Cristina Fallarás que rompió con ADN, la que rompió con El Mundo, la que rompió con Factual, la que rompió con Diario16.com. A alguno le llamó la atención en 2012 que recorriera platós para dar pena como ‘mujer que lleva sin trabajo desde 2008', cuando desde el sector periodística era conocido de sobra que había formado parte de proyectos periodísticos durante ese periodo en el que según ella había estado en paro (como bien sabe Arcadi Espada). Pero dar pena le fue bien, desde entonces comenzó a ser tertuliana y ha sido una habitual como comentarista en Mediaset o en TV3, para cargar contra España en general y todo lo que huela a derecha en particular.

Por cierto, en una de esas participaciones en Mediaset ante la sonrisa del siempre "neutral" Jesús Cintora pidió abiertamente el despido de TVE de Sergio Martín por considerar que había hecho una entrevista incómoda a su amado Pablo Iglesias; "Es tremendo" "¡Ese periodista debe estar puesto en cuarentena!" ('Las Mañanas de Cuatro', Diciembre 2014). Ahora desde TV3 ha dicho que defenderá a los trabajadores de TVE. Deja la duda si se refiere a todos menos a Sergio Martín, o es que cuando Fallarás dice que defenderá a todos, lo que quiere decir es "defenderé a todos los trabajadores de TVE que tengan mi misma ideología, al resto que les zurzan".

Fallarás: "Me resulta muy rica la sensación que produce"

Helena - Queremos felicitar a nuestra colaboradora, o ex colaboradora. Cristina Fallarás buena tarde.

Fallarás - Hola, buenas tardes.

Helena - ¿Cómo estás?

Fallarás - Muy bien. Como ahí.

Helena - ¿Por qué entra por teléfono Cristina Fallarás? Porque acabamos de saber que es un nuevo miembro del Consejo de Radio Televisión Española. Enhorabuena.

Fallarás - Muchas gracias, muchas gracias.

Helena - Explícanos como ha ido.

Fallarás - Chica, no sé cómo ha ido. Jamás he sido consciente de quienes eran los que estaban en el Consejo de RTVE. En la población no éramos conscientes de los miembros del consejo. El hecho de que todo haya sido tan público con los nombres tan ventilados me da una sensación de alivio (...) Me resulta muy rica esa sensación.

Helena - ¿Cuál será tu trabajo?

Fallarás - El trabajo del Consejo es poco. Pero tiene que ver con la administración de lo público. Eso para mí es la base. La administración de lo público para RTVE. No deberíamos hacer dejación nunca. La gestión del dinero público debe ser transparente, sensata y ejemplar. Esa es la participación del Consejo. Que fiscaliza la gestión de patrimonio público.

Helena - ¿Comenzaremos a ver una nueva televisión española de cara al espectador? ¿Tendremos una percepción diferente en la línea de lo que hemos visto en los últimos tiempos?

Fallarás - Hombre, yo... (...) Hay ciertos cambios que deberían ser inmediatos. Hemos vivido una temporada funesta y, como decía Antón, el asunto negro de televisión... lo primero es contar y manejar con delicadeza y con justicia el Estatuto de los Trabajadores de RTVE. Es imprescindible contar con los trabajadores de RTVE para que funcione. Y los cambios que sucedan, que me imagino que en un mamotrejo semejante tendrán sus tiempos, no se puede destinar dinero público ni fondos públicos ni a la desinformación ni a la falta de pluralidad ni a la frivolidad de cierta programación que hemos visto en los últimos años. No se he puede faltar al respeto a los profesionales de RTVE, que es un enorme aparato de trabajadores con una experiencia vital. (...) RTVE lleva años trabajando de espaldas a sus trabajadores.

Helena - Suerte, Cristina. Que hagas muy buen trabajo. Enhorabuena. Para nosotros es una alegría, porque lo nuestro ha sido breve. Te guardamos la plaza para cuando vuelvas después de esta parte que vivirás en RTVE. Gracias por haber colaborado aquí, en TV3, Cristina.

Fallarás - Gracias a vosotros.



¿Durará Fallarás?

Llama la atención que Cristina Fallarás diga que no conocía los nombres de nadie que hubiera formado parte de RTVE, habida cuenta de que el consejo en cuestión han pasado importantes periodistas y escritores a los que debería conocer. ¿No conoce Fallarás quienes fueron Diego Carcedo, Miguel Ángel Gozalo, Fernando G. Delgado, Curri Valenzuela, Miguel Ángel Sacaluga, Amando de Miguel o su admirada colega socialista y feminista Anna Balletbó? Todos ellos han sido consejeros de RTVE.

En todo caso que tenga suerte Fallarás a ver si su relación laboral en RTVE dura un poco más que los últimos proyectos periodísticos que ha dirigido, con el Grupo EIG (Multimedia Ediciones Globales) rompió tras apenas cinco meses como directora. A ver si en RTVE dura algo más. Tiene la ventaja de que ahora cuenta con padrinos políticos (es Podemos quién la ha metido en el Consejo) y eso igual la ayuda, aunque ser colocada a dedo por un partido político igual no es la mejor imagen para despolitizar una televisión. Eso sí, podrá vigilar que a Pablo Iglesias no se le acerque ningún periodista desaprensivo como Sergio Martín a hacerle alguna pregunta que no sea de su agrado.