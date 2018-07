Las calabazas más rastreras que se recuerdan y la respuesta a su cita de 'First Dates'

"Es una chica muy mona, físicamente no está nada mal, pero...". A ver, al madrileño Quique no le gustó su cita de First Dates. Por mucho que se anduviera por las ramas, y que intentara disimular desde el primer momento, no tuvo química con la valenciana Cornelia. Y la chica, de tonta no tenía un pelo, según huffingtonpost.

Así que el conato de tensión del comienzo de la cita dio paso a un momento de falsa calma que precedió a una tormenta final que ya es historia de la televisión.

Así que con esos mimbres, y después de que Cornelia pagase la cuenta "porque me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto", llegó la sentencia final y, con ella, una escena inenarrable. Así, mientras Cornelia se apuntaba a una segunda cita...: "Yo sí tendría una segunda cita porque me ha gustado, tienes unos ojos muy bonitos y me gustaría conocer algo más de ti. Aunque la distancia me echa un pelín para atrás, pero todo se puede probar, no se sabe dónde puedes encontrar la felicidad".

