laSexta style: para qué cargar contra la sectaria RTVE de Artal y Fallarás cuando puedes pegarle a la del PP

Son tan fenómenos en laSexta, van tan a lo suyo, que no parece importarles que la nueva Radio Televisión Española vaya a ser un absoluto cortijo de Podemos, que ya ha colocado a dos figuras de lo más sectarias como Rosa María Artal y Cristina Fallarás en el Consejo.

Pues con todo y con eso, al director de laSexta, Antonio García Ferreras, y la asesora personal y jefa de prensa de Rodríguez Zapatero en su día, Angélica Rubio, solo parece importarles el periodo que se ha vivido en RTVE hasta la fecha bajo la batuta del PP, pero poco o nada de lo que se viene a partir de ahora.

En sendas conversaciones con la exministra del PP Dolors Montserrat y en debate con Francisco Marhuenda, respectivamente Ferreras y Angélica Rubio se mostraron de lo más censores con la tele pública del PP, sin ni un comentario de la pluralísima que están montando los podemitas:

Se defendió a la maravilla la exministra, igual que hizo Marhuenda a pesar de la acometida de la siempre gritona Angélica Rubio:

Marhuenda: Lo de RTVE es un escándalo que nunca se ha visto.

Angélica Rubio: El PP se tiene que callar sobre RTVE. Que Hernando hable de RTVE es un insulto a la inteligencia. El modelo que hizo Zapatero fue el único que hizo una televisión independiente. Pero que el PP se ponga a dar lecciones de TVE... ¿de qué? Las más negras épocas de manipulación en TVE son las del gobierno del PP. ¡Es infumable!

Marhuenda: Yo, de verdad Angélica, no me sirve de ejemplo que los anteriores lo hicieran mal. No me sirve que el gobierno que ha llegado es un real decreto que es inconstitucional y ha montado un consejo que es un escándalo lo que hay allí. ¡Angélica, te ciega el partidismo! Nombras director general a un crítico musical que sabe de televisión lo que mi perra Lolita, ¡es de chiste!