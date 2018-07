Rapapolvo mayúsculo al 'indepe' de cuota de Atresmedia por intentar vender que su TV3 está más cerca de la BBC que de Televisión Española

El secretario nacional de la ANC, Adriá Alsina, ha aparecido, en plena refriega por la renovación del Consejo de TVE, sacando pecho en Atresmedia por lo buena que es la TV3, tan alejada, entiende él, de la manipulación de la pública española.--La Generalitat de Cataluña gasta más de 500 millones de dinero público para mantener a TV3--

Coincide que cuando Alsina ha efectuado esta rajada la conexión de 'Espejo Público' acaecía con Ramón Moreno, el encargado del PP de tratar estos asuntos catódicos--El discurso más condenable en TV3 de la rabiosa alcaldesa que anima a dar golpes al Rey --.

No fue el único de aclararle algunos conceptos a 'indepe' de cuota de Atresmedia. A él se sumaron el director de El Mundo Francisco Rosell y la representante de La Razón Carmen Morodo, que le recordaron que no está la TV3 para tirar cohetes.--Sánchez permite que TV3 emita el documental de Jaume Roures que presenta como 'héroes' a los Jordis en la redada del 20-S--

Ni los capotes de la presentadora Susanna Griso salvaron al de la Asamblea Nacional Catalana del rapapolvo grupal al que fue sometido.--¿Qué aviesas intenciones esconde Fallarás cuando la golpista TV3 jalea su entrada en el Consejo de RTVE?--

Ramón Moreno: Siempre estamos en la queja de si van independentistas o no van a TVE, yo no soy el director

Adriá Alsina: Son cero

Yo no entro a valorar eso. Pero TVE es una televisión plural y por eso ha sido líder de audiencia. Ya me gustaría que TV3 tuviera la misma objetividad. Con TVE todos los españoles pueden enterarse de lo que ocurre en España.

Por TV3 me da la sensación que todos los españoles que residen en Cataluña no se pueden enterar de lo que pasa allí

Adriá Alsina: El 1-O los españoles no se enteraron de lo que decían los independentistas. Su trato del referéndum no fue plural

Carmen Morodo: Yo estuve en varias tertulias en aquellos días en TVE y claro que llegaban las opiniones de los líderes independentistas

[...]

Paco Rosell: Hombre, hablar de audiencia cuando hablamos de una televisión catalanoparlante, que tiene poca competencia, con una general en castellano, que compite con todas las demás...

En cuanto al respeto a la pluralidad, solamente recuerdo el mal trato que se le ha dado a la líder de la oposición Inés Arrimadas en esa televisión pública, que ha tenido que renunciar a ir. La más votada. No me vendas que la catalana es el mejor mundo posible

Susanna Griso echa el capote: Es que ese modelo que pedimos de la BBC para TVE lo pedimos para las autonómicas

Adriá Alsina: El señor Moreno se pensaba que si la TVE por ser la más vista es la más plural pues...

Paco Rosell: ¡qué no son equivalentes! Tu argumento es falso. No se pueden comparar. TVE compite con muchas más. Y en segundo lugar, si se maltrata a Arrimadas, Levy...no se puede vender como la BBC una televisión que recuerda a la antigua Unión Soviética.

Susanna Griso echa otro capote: Yo Paco no entiendo el argumento de la lengua. TV3 se dirige a un público que habla catalán y castellano y si tiene más o menos público es porque conecta con esa audiencia.

Carmen Morodo: Tu televisión no es un ejemplo de pluralidad. En el modelo anterior se nombró a un diputado del PP, no me duelen prendas. al igual que la Generalidad ha dominado la TV3