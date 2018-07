"¿Alguien es capaz de hallar alguna diferencia entre Tomás Roncero y Pilar Rahola? ¡Pero si se parecen hasta físicamente!"

Albert Soler, periodista del 'Diario de Gerona', ha concedido una entrevista a 'CTXT' donde ha dejado algunos titulares para el recuerdo.

Famoso por haber criticado el papel de algunos colegas de profesión durante un un 'procès' que él tacha de "farsa", sus afirmaciones donde no dejan títere con cabeza amenazan con seguir provocando tsunamis en esa Arcadia feliz que es la Cataluña de Quim Torra, Carles Puigdemont y compañía:

Coincidí con Puigdemont en 'Punt Diari', era jefe de no sé qué, yo es que me hago lío con los jefes. Era el más convergente de la redacción, gris hasta el punto que no recuerdo nada de él. Bueno sí, una cosa: su novia, periodista de otro medio, siempre estaba rondando por la redacción para mangarnos las noticias (Nota del Autor: lástima que no aclare si se trata de Marcela Topor, su ahora mujer).

Demasiadas frases épicas, demasiados días históricos, demasiadas horas de matraca en TV3. No cuela. Tantos "demasiados" no podían ocultar sino el vacío más absoluto.

La gente se ríe mucho del pobre Tomás Roncero, con razón, porque no es más que un forofo de barra de bar y tiene de periodista lo que yo de senegalés. Pero resulta que hay muchos ronceros de la política catalana, forofos de barra de bar que escriben con el lazo amarillo en la solapa y la estelada por turbante. A mí me dan la misma risa.

¿Alguien es capaz de hallar alguna diferencia entre Tomás Roncero y, por ejemplo, Pilar Rahola? ¡Pero si se parecen hasta físicamente!.

Aquí (en Gerona) el porcentaje de lacistas es mucho mayor que en Barcelona. Y por más que les joda, tenía toda la razón El Roto con aquella viñeta en la que dejaba claro que el lazo amarillo no es más que un símbolo de pertenencia.

Ni presos ni hostias, sirve para señalar. El único cambio que ha traído el procés a esta ciudad es que antes era un simple escaparate, que no se preocupaba más que de tener un centro histórico limpio para el turismo.

Siempre que alguien me dice que soy valiente por escribir lo que me da la gana, niego la mayor: si no debo nada a los políticos, ni espero de ellos ningún cargo o prebenda, escribir pestes de ellos no es valentía, es obligación. Lo que ocurre es que hay demasiados periodistas que esperan cargos o prebendas. O peor incluso, esperan simplemente una palmadita en el lomo, con eso ya mueven la colita de pura satisfacción