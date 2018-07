La nueva consejera de RTVE que se enorgullece y explica cómo hay que robar en Caprabo para que no te pase como a Cifuentes

Lo ha contado muchas veces Cristina Fallarás, que era subdirectora de un periódico y tenía una vida acomodada, hasta que el diario cerró y poco a poco se vio abocada al umbral de la pobreza, desahuciada y teniendo que robar para alimentar a su hijo.

La historia puede tener más o menos validez por aquello de la alimentación y bienestar básico de un menor, pero ahora Cristina Fallarás ya no es solo la tertuliana exaltada y de izquierda radical del programa de Javier Ruiz en Cuatro, sino que se ha convertido por la gracia de Podemos en uno de los miembros del Consejo de Administración de RTVE. Israel García-Juez se harta del odio cerval de Fallarás: "¡Qué pesada! ¡Infórmate un poco!"

Y claro, cuando uno tiene una hemeroteca tan jugosa como contar cuando se fue "muy mona, muy mona" a robar a Caprabo y no sintió ni una pizca de culpa, pues se lo van a sacar:

En el momento que una madre no puede alimentar a sus hijos, ya te pueden hablar de legalidad, de lo que quieran, pero lo primero es que tus hijos tengan leche. [...] Y el siguiente paso es robar. Y robar con una cierta soltura, si me perdonan.

Yo muy mona, mona, me fui por la mañana a Caprabo. Y me fui muy mona, mona, y salí, cogí la pasta y le dije a la cajera "me la llevo" y salí por la puerta. Aquella pobre tipa no daba crédito. Pero yo me llevé la pasta en la mano. Dos meses después acudí a pagarle aquella pasta.

Aquel para mí realmente no fue un acto culposo. Ni sentí remordimientos, ni me sentí robando, ni siquiera me sentí miserable. Dije, me falta pasta, voy a por pasta. Y ya está. A este niño no le puedo decir que no se lava los dientes. Los dientes son los dientes. Hay cosas básicas. Como la crema hidratante. Lo que más eché de menos cuando entré en la pobreza radical fue la crema hidratante.