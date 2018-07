Hermann Tertsch avisa del frente mediático de la ex vicepresidenta contra Pablo Casado: "Telemadrid, como laSexta, un ejército de podemitas y sorayistas juntos"

Hermann Tertsch ha puesto de relieve la complicada situación mediática de Pablo Casado respecto a la ex vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de cara al Congreso del PP.

Desde Periodista Digital ya llevamos tiempo informando que en el grupo Atresmedia, que controla a Antena3 y laSexta, su candidata clara era Santamaría y que por tanto habían puesto todos sus medios a disposición de buscarle las cosquillas a Casado, que competirá con ella por la presidencia del partido de Génova.--La jugarreta de Atresmedia y Casals contra Pablo Casado: manipulan una frase de su entrevista para vincularle con Aznar--

Pero no es el único frente mediático a favor de la ex vicepresidenta de Rajoy.--Atresmedia ya se ha encargado de decirle a Pablo Casado que no cuente con su apoyo--

Telemadrid, la televisión que la ex presidenta de la CAM Cristina Cifuentes entregó a Ramón Espinar y a Podemos, se ha sumado al aquelarre contra Pablo Casado.--Los comisarios políticos de Telemadrid siguen imponiendo el terror: Santi Acosta, fulminado por intervenir en un acto de Ciudadanos--

Así analizaba el columnista de ABC lo que estaba contemplando en el programa matinal de la televisión pública madrileña '120 minutos': "Telemadrid en permanente ataque contra Pablo Casado. Todo un ejército de podemitas y sorayitas juntos, como en LaSexta."--En Telemadrid, apoyas a España y te echan a la primera mientras que en TV3 les premian por defender el golpe--

Telemadrid en permanente ataque contra Pablo Casado. Todo un ejército de podemitas y sorayitas juntos, como en LaSexta. Pese a ello, Casado ha sacado en Madrid un 54%, 32 puntos más que Soraya. Y arrollará en el congreso en condiciones normales. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 6 de julio de 2018

El mencionado programa está presentado por la periodista María Rey y su equipo está conformado en gran parte por la plantilla que desembarcó en TM procedente de 'Las Mañanas de Cuatro' despues de que este no renovara su contrato con Mediaset.--Telemadrid se 'carga' a Alicia Senovilla y la sustituye por María Rey--.

Susanna Griso apalea al candidato 'apestado' Pablo Casado