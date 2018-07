Kiko Rivera: "Me acosté con una chica que antes se llamaba Agustín"

Ven a cenar conmigo: gourmet edition, se ha convertido en uno de los programas revelación de Cuatro.

La versión de famosos del programa de cenas ha sabido mezclar a famosillos de distinta índole que han sabido encajar a la perfección en las dinámicas que un espacio televisivo así requiere.

A la edición famosos ya han acudido Ana Obregón, Raphel, Óscar Martínez, Alba Carrillo y varios famosos de la farándula patria.

Esta semana se han cuadrado los astros para que Julio Iglesias Jr., Kiko Rivera, Elena Tablada y Toñi Salazar coincidan en el mismo espacio-tiempo. El vástago de Julio Iglesias ha sido el encargado de dar de comer al resto de invitados y ha elaborado un menú que ha dejado mucho que desear.

A medida que la cena fue avanzando, Rivera e Iglesias —no los políticos— fueron hablando de sus quehaceres amorosos y fue Kiko el que acabó dejando una confesión sexual.

Y ha confesado:

"Salí a una discoteca y conocí a una muchacha, guapísima. Nos conocimos y fui a su casa. En Semana Santa se me acercó uno para preguntarme si sabía quién era. Me dijo que iban juntos al colegio y que antes se llamaba Agustín. No me di cuenta ni yo ni nadie".