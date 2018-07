Terelu Campos se deja querer por Telemadrid en lo que parece su despedida de 'Sálvame'?

'Todo pasa y todo queda', como cantaba hace 50 años Joan Mnauel Serrat, poniendo música y voz a los versos de Antonio Machado.

Terelu Campos regresó catorce años después a Telemadrid. Allí puso de moda la mesa camilla en Con T de tarde.

Lo hizo en el nuevo Aquí hay madroño que presentan Carmen Alcayde y David Valldeperas este 4 de junio de 2018.

La Campos ya apareció a modo de cameo en la promo del formato de la autonómica.

En primer lugar, el programa recordó sus mejores momentos en el magazine.

"Aquí he vivido los mejores momentos de mi vida profesional y personal: me casé, me quedé embarazada, tuve a mi hija...".