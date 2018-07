El vinagre de Monedero se cree la última Coca-Cola del Sáhara y acusa a la "basura" del PP de vetarle en TVE

Juan Carlos Monedero está que rabia con el PP por, según él, haber sido vetado en los diferentes programas de TVE.

Lo curioso del caso es que Monedero, que a fin de cuentas no tiene ningún tipo de responsabilidad en Podemos, hable de vetos y tilde de "basura" al partido saliente por el simple hecho de que a él no se le llamó durante estos últimos años. ¿A cuenta de qué si no tenía sillón en ninguna corporación ni tampoco dentro del propio partido morado?

Pero Monedero siempre tiene que meter su cuña y tirar de revanchismo:

La última vez que participé en un debate en @Rtve fue, si mal no recuerdo, en 2012. Recuerdo bien a los profesionales de la televisión pública disculpándose porque les habían ordenado no invitarme. Y la basura, política y mediática, haciendo ruido ahora para que sigamos fuera🤪 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 5 de julio de 2018

Lo curioso es que la RTVE que ha estado gestionada por el PP hasta el 4 de julio de 2018, cuando ya salió elegido el nuevo presidente Tomás Fernando Flores, ha contado en innumerables ocasiones con varios podemitas tanto en 'Los Desayunos', 'Parlamento' así como en el Canal 24 Horas.

Por ahú han desfilado Pablo Iglesias, Irene Montero, Rafa Mayoral, Pablo Echenique, Ione Belarra, Ramón Espinar, Alberto Garzón, Noelia Vera, Íñigo Errejón, Alicia Ramos o Gloria Elizo.