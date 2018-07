Celia Villalobos le para los pies a Cristina Pardo con un fenomental broncazo: "¡No me gusta la manipulación!"

"Usted está intentando manipular y no le voy a dejar". Es una de las frases que se han podido escuchar este domingo 8 de julio de 2018 en el programa 'Liarla Pardo', donde la diputada del PP y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, no le ha pasado ni una a la siempre avispada Cristina Pardo.

A la hora de hablar de corrupción, Villalobos aseguraba que hay corruptos en todos los partidos y que "el que es corrupto va a ser corrupto esté donde esté". También ha añadido que ella habría "puesto en la calle" a cualquiera que trabajara para ella cuando era alcaldesa de Málaga, si hubiese tenido sospechas de comportamientos incorrectos.

Pardo le ha replicado entonces que "la mitad de su partido" es corrupto y eso ha hecho estallar a Villalobos:

"No, señora, es que dice usted las cosas a la ligera. A ver si me voy a arrepentir de haber venido y mira que te ha costado venga, eh?".

"Ya, porque a usted no le gusta laSexta", ha apostillado Pardo, a lo que la aludida ha contestado: "No, no, no. No me gusta la manipulación".

La periodista ha citado entonces a Ignacio González y la invitada ha vuelto a saltar, sobre todo cuando le han dicho que la sentencia de la Gürtel se "ha llevado por delante" a Mariano Rajoy.

"No, la sentencia no se lo ha llevado por delante. La manipulación de algunos medios, como por ejemplo este".

