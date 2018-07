Paco Marhuenda pone patas arriba 'laSexta Noche' con un broncazo a Iñaki López: "Tú, a mí, no me das lecciones"

Francisco Marhuenda, director de La Razón, y tertuliano normalmente moderado, tuvo que ponerse más que serio en la tertulia de 'laSexta Noche' del 7 de julio de 2018 cuando entre el presentador, Iñaki López, y la periodista Angélica Rubio le interrumpieron continuamente durante su turno de palabra.

Todo surgió a raíz de la composición del Consejo de Administración de RTVE. Marhuenda comenzó a hablar sobre el auténtico disparate que había perpetrado el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez para poder satisfacer a sus 'socios' de Gobierno a los que debía pagarles el favor de haberle hecho presidente vía moción de censura:

Yo creo que hay que intentar no insultar a la inteligencia de la gente que nos ve. Yo puedo reconocer que con Zapatero es la época en la que además nombró a dos personas de calidad indudable, Luis Fernández, un gran experto en televisión, cosa que ahora no los hay. El consejo este es como una burla, es un insulto a la inteligencia. Es que nadie puede, salvo el sectarismo de los medios de izquierda, defender este despropósito, es que es increíble. Y luego estaba Alberto Oliart. Es verdad que Zapatero se lo creía, que la RTVE tenía que ser pública, que tenía que haber al frente gente que fuera clara e inequívocamente independiente y hay que reconocer que lo hizo.

Añadía:

Bueno, pues llega aquí la nueva izquierda, el Mesías...

En ese momento Jesús Maraña (Infolibre) y especialmente Angélica Rubio le interrumpen diciéndole que hable de la época de Aznar y de Mariano Rajoy, lo cual hizo frotarse las manos al propio Marhuenda:

Mira, yo no quería meter el ventilador, pero es que me lo ponéis fácil. La época de mayor y escandalosa manipulación de TVE fue entre los años 1982 y 1995, con el PSOE.

A partir de ese momento, al director de La Razón le fue materialmente imposible poder exponer sus argumentos y se pasó a un rifirrafe entre él, Angélica Rubio y el presentador que, como suele ser habitual, permitió las constantes interrupciones a Marhuenda:

Angélica Rubio: "¿Y con Aznar nada? ¿Con Aznar nada de nada?"

Francisco Marhuenda: "Oye, si me dejas hablar. Si me quieres hacer de portavoz te contrato, lo haces muy bien".

Angélica Rubio: "¿Pero tú te acuerdas del Prestige?"

Francisco Marhuenda: "Habla tú sola, es que de verdad, no dejáis hablar".

Angélica Rubio: "Y los pobre gallegos saliendo detrás con el cartelito detrás del presentador".

Francisco Marhuenda: "Habla tú sola, de verdad, Angélica, sé educada, hazme caso, sé educada".

Angélica Rubio: "Y además hay que decir la verdad".

Iñaki López: "Pero es cierto que el presidente".

Francisco Marhuenda: "¿Me vais a dejar hablar de una vez? Dejadme hablar a mí lo que yo quiera, no lo que tú o ella quiera. Es que es indignante esta mala educación".

Iñaki López: "Tranquilidad, recogiendo ese apunte que hace Angélica Rubio...".

Francisco Marhuenda: "¡Déjame que critique yo a Aznar! ¿Es que no me podéis dejar criticar a Aznar? Es que es de una mala educación increíble".

Iñaki López: "Sólo quería recoger lo que...".

Francisco Marhuenda: "Pero déjame a mí, ¿tú en qué lado estás?"

Iñaki López: "No estoy en ningún lado, sólo que quiero recoger a modo de resumen lo que decía en su intervención Angélica Rubio".

Francisco Marhuenda: "¡Es una vergüenza! Chico yo creo que hay que intentar que en estos debates la gente pueda hablar. Me parece insoportable que no pueda acabar una conversación. Yo iba a criticar a Aznar y no necesito que ni Angélica ni tú me deis lecciones porque al final parece que sois vosotros los que me decís lo que tengo que decir. Yo ya soy mayorcito y la gente que ha ido conmigo a clase lo saben, que la época de Aznar fue lamentable".