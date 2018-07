Inda y Monedero, a tortazo limpio: "Si pudieras, me llevabas a un piso franco y me torturabas"

Se está volviendo a convertir en un clásico, lo de Juan Carlos Monedero y Eduardo Inda en las mañanas de Telecinco. Repitieron el cofundador podemita y el director de OkDiario en 'El Programa del verano' este 9 de julio de 2018, y como no podía ser de otra forma, la bronca apenas tardó unos minutos en saltar:

Más avanzado el debate, ya después de que a Monedero lo sacaran de la mesa ante la llegada de Rivera, siguió la bronca en un tono jocoso... Espectacular bronca de Rivera a Esther Palomera por "llevar el argumentario de Moncloa" y de su nuevo ídolo Sánchez:

Monedero: La derecha miente. Rivera ha mentido mucho.

Inda: Qué raro, hombre...

El problema en Cataluña se va a solventar cuando gobiernen en Cataluña ERC, el PSC y los comunes...

Inda: ¡Cuando tengáis coche oficial, Monedero! ¡Qué jeta tenéis!

Monedero: Yo tengo moto.

Inda: Tú tienes moto y no tienes chalet, de momento, aunque tanta llave que traes no sé si es de tantas casas que tienes...

Monedero: Sí, secretas... para torturar a periodistas inteligentes como tú y que digan la verdad.

Inda: No tengo ninguna duda de que si pudieras me llevabas a un piso franco y me torturabas. ¡Pero tendrías que venir con varios más porque tú solo no puedes!