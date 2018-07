Las redes dudan de la ética en la entrevista a Terelu sobre su cáncer

Terelu Campos se convertía esta semana en la protagonista por dos noticias muy diversas: una buena y una muy mala. La buena, su posible vuelta a Telemadrid en la nueva temporada; la mala, su recaída del cáncer con un nuevo tumor en la mama izquierda tras el que superó en 2012. La colaboradora se sentaba en ‘Sábado Deluxe’ para contarle a María Patiño cómo está viviendo este nuevo revés, según recoge Roberto Jiménez en eltelevisero.

La colaboradora quiso mostrarse fuerte aunque reconoce que “estoy asustada” pero a la vez “esperanzada”. “Estoy super nerviosa pero esperanzada porque tengo la confianza de que el próximo miércoles me operen y me quiten el tumor“, decía Terelu muy emocionada a Patiño.

No le deseo ningún mal, ojalá le salga todo igual de bien que la primera vez que se enfrentó al cáncer, pero esta forma de facturar me parece repugnante e innecesaria y de una ausencia de valores flipantes.



#todosconterelu — Mikel (@teleespectador9) 7 de julio de 2018

La hija de María Teresa Campos quiso contar cómo se enteró de la noticia: “El médico me dijo que había un tejido que no se correspondía. Por primera vez me derrumbé. Estaba tumbada y comencé a llorar sin parar. La enfermera se sentó y me cogió de la mano: ‘Te vamos a realizar una biopsia‘. Ese momento me recordó lo que pasó 6 años atrás cuando mi doctora notó que algo no iba bien”, relató.

Supongo que el @DeluxeSabado de #TereluCampos si es que es remunerado(Que debería serlo)irá destinado a la Investigación contra la horrible enfermedad que es el Cáncer espero al menos yo que se destine a la @aecc_es ánimo a tod@s l@s enferm@s #Todosconterelu — Marcos Acuña (@Marcustico85) 7 de julio de 2018

Pero el resultado de esa biopsia lo conoció trabajando. Fue el viernes 29 de junio cuando Terelu recibió una noticia en directo mientras se encontraba en el plató de ‘Sálvame’. Y tras recibir el duro varapalo, Campos decidió hacer como si no hubiera pasado nada y continuar con su trabajo y su sección “Campos de batalla”. Algo que todos sus compañeros aplaudieron.

Pero lo más duro para Terelu fue comunicarle la triste noticia a su madre. “Recuerdo que cuando se lo conté a mi madre se puso a temblar. La doctora intentó tranquilizarla“, expresó la colaboradora.

La entrevista de Terelu Campos en ‘Sábado Deluxe’ originó un tenso debate en Twitter sobre si era ético hablar de algo como una enfermedad en televisión. Así, muchos aplaudieron la valentía de Terelu y le agradecieron que se mostrara tan natural ante el cáncer. Pero otros muchos atacaron a la colaboradora por vender y mercadear con su enfermedad.

