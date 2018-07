Pedrerol incendia Twitter por afirmar que Rubiales le ha devuelto el golpe a Florentino eligiendo al "azote del madridismo"

Dará que hablar. El nombramiento de Luis Enrique como nuevo entrenador de la Selección española ha provocado un maremoto en las redes sociales.--Luis Enrique ya es el nuevo seleccionador de España --

Para algunos, el asturiano no se ha hecho acreedor de este nombramiento no tanto por cuestiones futbolísticas sino más bien por asuntos extradeportivos.--Juan Ramón Lucas deja con el culo al aire a Luis Enrique--

Ha afirmado en alguna ocasión que Cataluña estaba más adelantada que el resto de España y su condición de insigne culé tampoco le ayuda a pilotar una nave tan polarizada por el eterno enfrentamiento Madrid-Barcelona.--Pedrerol destruye a Rubiales --

Josep Pedrerol se ha sumado a esa oleada de polémica, donde él convive tan bien, y ha ejecutado un estruendoso editorial donde se ha descolgado afirmando que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, devolvía el golpe a Florentino Pérez, que para muchos le birló a la Federación al anterior seleccionador, Julen Lopetegui, colocando ahora al "azote del madridismo".

Cae mal a los madridistas y regular a los demás, no va a ser fácil que nos volvamos a ilusionar con la Selección. Luis Enrique debe poner de su parte y busque unir y no dividir, que sea el seleccionador de todos.

El presidente que echó a Lopetegui, y luego puso a Hierro, ha elegido a Luis Enrique. No es la cara amable del fútbol.

Las reacciones eran variaditas:

#JUGONES y #BUFONES ...perdonen,solo he entrado para defecar...,tiren de la cadena cuando salga...,gracias.

Igual no le hace el pasillo a Cristiano. Vaya cabrón y cizañero. #JUGONES https://t.co/i0LEOKpi4a

@jpedrerol como te duele que de vaya serresiete y además no hayan dejado a Lopetegui y ahora esté Luis Enrique, para ya con el cuento de que eres Culé, no solo eres madridista sino que además eres anti Barca, vasta ya del cue to de que eres Culé!!! #jugones