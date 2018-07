Joaquín Prat va de entrevistador agudo a 'pillar' una rajada de Esperanza Aguirre y sale trasquilado

Que Esperanza Aguirre está del lado de Pablo Casado y contra Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP lo sabe todo el mundo. Pero entonces, Joaquín Prat, ¿para qué necesitas que te lo ponga casi ante notario?

El presentador de 'El Programa del verano' de Telecinco quiso este 10 de julio de 2018 ir de periodista agudo, de entrevistador incisivo pero con una sonrisita haciéndose el gracioso. Y Esperanza Aguirre es mucho morlaco para un toreo tan endeble:

Joaquín Prat: ¿Señora Aguirre, qué tiene Soraya Sáenz que todos los miembros del PP que han tenido un peso específico a lo largo de tantos años se lleven tan regular con ella?

Esperanza Aguirre: No, no, yo no me llevo mal con la señora Sáenz de Santamaría.

Joaquín Prat: Bueno, ha dicho 'esta señora', y luego cuando habla de Casado, habla de Pablo. Es decir, que usted ya marca las distancias en el lenguaje.

Esperanza Aguirre: A mí no me parece ofensivo decir ‘esta señora'.

Joaquín Prat: No, no, no he dicho eso, pero que no se lleva bien con ella. ¿O sí?

Esperanza Aguirre: No, es que yo lo que digo que entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado hay una diferencia abismal respecto a que han manifestado de cuáles son sus creencias y posicionamientos respecto a cosas importantísimas.

Joaquín Prat: Un show el de Prat. Más cuando Aguirre llegaba de montar un buen pollo en otra tele algunas horas antes.