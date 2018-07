Apunta, Sánchez, detrás de Torra hay todo esto: "No vamos a mercadear con el 1-O, sino a defenderlo"

Pedro Sánchez es el nuevo amigo del independentismo. Sin ir más lejos, la portavoz del consitucionalismo en Cataluña, Inés Arrimadas, le mete un buen chorreo al presidente del Gobierno por recibir como si nada a Quim Torra y su lazo amarillo en la solapa.

Lo que no sabe un iluso Pedro Sánchez a juzgar por los hechos es que detrás del mediocre President Torra está el independentismo radical que no busca nada de diálogo con Madrid si no es para saciar su sed de independencia.

Y eso lo demostró Gabriel Rufián, relativamente desaparecido en las últimas fechas, charlando con Sonsoles Ónega en ‘Ya es noticia' de Telecinco. Apunta Sánchez, que esto es lo que hay detrás de la careta de bonachón inofensivo de Quim Torra:

Es muy positivo y muy sano que dos representantes políticos tan importantes hablen. Es muy normal. Pero esto es dramático que sea noticia. Ahora, ¿nos conformamos? Hombre, creo que no hay que mercadear con el 1-O que fue un punto de inflexión para el pueblo de Cataluña y hay que defenderlo, y estoy convencido de que el Gobierno de Cataluña así lo hará.

El formidable chorreo de Arrimadas al nuevo amigo del independentista Torra