Susanna Griso vuelve a asomar la patita defendiendo el derecho de Quim Torra a lucir el lazo amarillo de los golpistas en su reunión con Pedro Sánchez

Durante la entrevista con el presidente de empresarios de Cataluña, Josep Bou, en la mañana de este 10 de julio de 2018, la presentadora catalana Susanna Griso volvió a asomar la patita en su particular defensa del gesto que hizo Quim Torra de continuar con el dichoso lazo amarillo en la solapa en su visita oficial a La Moncloa para tender puentes con Pedro Sánchez y el Gobierno.

Bou argumentaba que hubiera sido un buen gesto por parte de Torra, como agradecimiento a la buena voluntad de Sánchez, haber acudido al encuentro sin el lazo, que tan mal representa a la totalidad de los catalanes.

En esas Griso se solidarizó con Torra y le vino a decir a su invitado que pocas más opciones tenía el actual presidente de la Generalitat, habida cuenta de la situación de tensión y enfrentamiento que vive Cataluña.

Tensión que por otra parte, y esto se le olvida recordarlo a Griso en demasiadas ocasiones, han fomentado ellos con el estallido del 'procès'.

"¿Se imagina lo que hubiera ocurrido si va a La Moncloa sin el lazo, con lo que ha tenido que escuchar por parte de los CDR y la CUP? ¿Lo que le estarían diciendo?", llegó a afirmar la periodista de Atresmedia, un grupo que sigue dando las de cal y las de arena según les conviene en el asunto del coque frontal entre el Estado y la Generalitat.

Sin embargo, su invitado no tragó con el intento de blanqueo de Griso y volvió a recordarle que sin lacito, la cosa hubiera sido mejor y más normal, por mucho que la comunicadora diga misa.

La conversación con Bou fue así:

Bou: La reunión de ayer contribuyó a normalizar las relaciones institucionales. Nos sobraba el lazo, sinceramente, un lazo que solo representa a la mitad o menos de los catalanes, yo creo que el lazo se lo tenía que haber sacado, pero a pesar de todo él fue con el título de presidente autonómico

Griso: Señor Bou, me quedo con lo de nuestro president, es decir que usted no pone en cuestión la legitimidad de este presidente aunque no sea de su cuerda. Y respecto a lo del lazo, ¿se imagina lo que hubiera ocurrido si va a La Moncloa sin el lazo, con lo que ha tenido que escuchar por parte de los CDR y la CUP? ¿Lo que le estarían diciendo?

Bou: Esa reunión contribuyó en parte a un enfrentamiento entre el mundo separatista. Si hubiera ido sin lazo, ese enfrentamiento hubiera sido mayor.

Porque le hubieran esperado los de la CUP para regalarle algún adjetivo. Quizás fue falta de valor, quizás sí.

Yo he hablado aquí con algunos que llevan lazos, que tienen responsabilidades políticas, que en privado me han llegado a decir que ellos se sacarían el lazo, pero lo tienen que llevar. Hubiera sido un paso importante que Torra se lo hubiera sacado.

Ese lazo da unidad al separatismo, y sacárselo sería empezar a quebrar esa roca monolítica. Es simbólico, alguno se lo sacaría, pero no le dejan por el quebranto que provocaría.