Vergonzoso y ejemplar palo a Telecinco y a Terelu Campos por comercializar su cáncer

Hace unos días, tal y como informaba Periodista Digital, el mundo de la televisión se conmocionaba por un comunicado en el que el equipo médico de la Fundación Jiménez Díaz informaba de que la televisiva Terelu Campos tendría que ser intervenida en breve de un "tumor primario en una mama".

Dicho de otra forma, a Terelu se le había vuelto a reproducir la pesadilla del cáncer. Desde que trascendiera el comunicado, sus compañeros de Telecinco se han volcado con una de las presentador del clan de Las Campos y su enfermedad ha llenado minutos y minutos tanto del Sálvame diario como el de la edición nocturna especial de Sábado Deluxe.

También otros programas de Telecinco se han hecho eco de la terrible enfermedad de Terelu que también ha hablado con otra prensa del corazón. Tanto se ha abundado en el drama de la mayor de las hermanas Campos, tantos minutos de televisión en prime time se han consumido sobre su cáncer que los enfermos han estallado contra Mediaset y contra la propia protagonista de la triste noticia.

Las redes sociales arden contra Terelu Campos y Telecinco por "mercadear" con la enfermedad. Los comentarios son tan incendiarios como imparables y numerosos y de lo más "bonito" que se le ha dicho a Telecinco o la propia Campos es "Los que hemos sentido o padecido la horrible enfermedad del cáncer de cerca, en uno mismo, en la familia o amigos, hoy sentimos vergüenza y asco por lo que está haciendo Terelu Campos en #TodosConTerelu. Mercadear con esa enfermedad me parece tan ruin como asqueroso", dice el usuario Javier Portero.

Otra usuaria lamenta que "Como persona que lucha contra el cáncer, no me haces ningún favor Terelu. Somos muchas las enfermas que luchamos y lo llevamos con valentía e íntimamente. No eres la única enferma Terelu. Con las enfermedades no se juegan, ni se venden!".

Y un tuit que resulta esclarecedor y definitivo sobre el "mercadeo" que se está haciendo de la terrible enfermedad: "Me parece bien que Terelu cuente su experiencia siempre y cuando tenga la delicadeza de donar el dinero de esta noche a la Asociación Española Contra el Cáncer".

Y así innumerables comentarios que dejan en muy mal lugar tanto a Terelu Campos como a Mediaset por el tratamiento informativo que se está haciendo de la enfermedad de una de sus más emblemáticas colaboradoras.