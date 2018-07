Aitana se presenta de nuevo al casting de 'OT' en Madrid

La caravana de OT 2018, que ha hecho parada este martes en Madrid, no daba crédito. La cantante Aitana ha sorprendido a todos en el casting que acoge la capital de España para la nueva edición de Operación Triunfo y, ni corta ni perezosa, se ha lanzado a repetir la prueba que ya hizo en el verano de 2017, según huffingtonpost.

De este modo, Aitana se ha sumado a los miles de jóvenes que aspiran a obtener la pegatina que les acredita para pasar a la siguiente fase del casting.

Ni que decir tiene que Aitana no se jugaba nada. Pero la artista no ha dudado en interpretar con todo su entusiasmo los mismos temas que interpretó entonces: Lips are movin', de Meghan Trainor, y When I was your man, de Bruno Mars.

Pablo Wessling ha vuelto a ser el encargado de darle la pegatina que, hace un año, ya le dio a Aitana.

Lo cierto es que Aitana no es la única que se ha dejado caer por el casting. Amaia, Nerea o Ana Guerra también han aparecido por allí y han disfrutado con los miles de participantes.