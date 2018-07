Las puñaladas de Atresmedia: Zapeando y Monegal 'rearbitran' el duelo entre Villalobos y Pardo para dejar a la del PP como la mala

Las puñaladas de Atresmedia, una vez finaliza el partido, no tienen precio. Fue muy sonada, por abrupta, la bronca entre Celia Villalobos y Cristina Pardo el pasado domingo 8 de julio de 2018 en el último programa de 'Liarla Pardo'.--Villalobos le para los pies a Cristina Pardo con un fenomental broncazo: "No me gusta la manipulación" --

Ambas se las tuvieron tiesas a cuenta de la corrupción en el partido de una y la manipulación en el de la otra y cada una defendió sus posiciones fiel a su estilo.--Choque de trenes entre Celia Villalobos y Cristina Pardo: "Si no hubiera corrupción en el PP, no tendrías tú un programa"--

Lo relevante de ahora es que una vez jugado aquel envite, en el grupo continúan a vueltas con lo sucedido para dejar a la del PP, que no se arruga cuando acepta ir a los platós de laSexta, como la mala.

En 'Zapeando' presentaron a Villalobos como esa política que se enfada cuando ve una cámara de televisión.

No exactamente. Más bien se enfada con una cámara de laSexta y cuando alguno de sus profesionales pone de relieve más los chanchullos del PP que los de otros partidos.

En el programa de Frank Blanco no se quedaron en ello y aprovecharon su rifirrafe con Pardo para recordar su "llave de kárate" (pelín exagerados, estos 'zapeadores'), a Andrea Ropero.

Curiosamente, la misma tarde, desde los micrófonos de la radio de Onda Cero, Ferran Monegal como experto en TV rescató el episodio de Villalobos contra Pardo. Mari Carmen Juan, sustituta de Julia Otero, y el colaborador tacharon a Villalobos de "lenguaraz".

Como ven, en Atresmedia siempre se sigue jugando el partido hasta que ellos digan. Y siempre lo pierden los mismos, es decir, los del PP.